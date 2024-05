Gemini & ChromeOS: Google bringt zahlreiche neue KI-Funktionen auf Chromebook Plus + Gratis-Abo (Video)

Google arbeitet mit Hochdruck daran, die KI-Funktionen rund um Gemini für so viele Nutzer wie möglich zugänglich machen – das gilt natürlich auch am Desktop. Jetzt hat man ein großes KI-Update für die Reihe Chromebook Plus angekündigt, das aus zahlreichen neuen Funktionen besteht: Man bringt Gemini auf den ChromeOS-Desktop, integriert den magischen Editor von Google Fotos und natürlich auch die kürzlich vorgestellten KI-Funktionen für den Chrome-Browser.



Im vergangenen Jahr hat Google die Reihe der Chromebooks Plus geschaffen und damit etwas mehr Struktur in den großen Chromebook-Markt gebracht. Jetzt bilden diese die Voraussetzung für den ersten Schwung an KI-Funktionen für das Betriebssystem ChromeOS. Mit diesen bringt man die bereits vor wenigen Tagen für den Desktop-Browser angekündigte Funktion „Help me Write“ in das Betriebssystem und den Browser. Wie im unten eingebundenen Video zu sehen ist, lässt sich jederzeit Text markieren und mit diesem interagieren oder ein Eingabefeld automatisch befüllen.

Außerdem gibt man allen Nutzern Zugang zum magischen Editor von Google Fotos, der zuerst auf den Pixel-Smartphones gestartet ist und demnächst für alle Nutzer in eingeschränkter Form kostenlos freigegeben werden soll – dann auch für Chromebook-Nutzer. In den Wallpaper-Einstellungen gibt es einen neuen Bildgenerator, mit dem sich KI-basierte Wallpaper erstellen lassen. Diese können sowohl am ChromeOS-Hintergrund als auch innerhalb von Videomessengern zum Einsatz kommen.

Und um die Künstliche Intelligenz wirklich sichtbar zu machen, gibt es ein neues Gemini-Icon in der Taskleiste, mit dem sich der KI-ChatBot in einem Overlay nutzen lässt. Eine vollständige Übersicht über die wichtigen KI-Neuerungen in ChromeOS findet ihr im folgenden Video. Wie immer gilt auch dabei, dass man zwar „jetzt“ startet, aber der Rollout einige Wochen oder je nach Region auch etwas mehr Zeit in Anspruch nehmen kann.









Als weiteres Highlight bietet man allen Chromebook Plus-Käufern jetzt 12 Monate Google One AI Premium gratis. Dieses schlägt mit immerhin 21,99 Euro pro Monat zu Buche und ergibt somit eine rechnerische Ersparnis von knapp 264 Euro. Das ist sehr nett, allerdings kann man als Endnutzer dann wohl kaum unterscheiden, welche Features es nur im Abo gibt und welche für alle zur Verfügung stehen. Möchte man dann keine Funktionen des neuen Chromebooks verlieren, ist das Abo notwendig.

Passend zu dieser Welle werden sechs neue Chromebooks vorgestellt, die von den Marken HP, Asus und Acer stammen und in den nächsten Tagen auf den Markt kommen werden – natürlich allesamt in der Chromebook Plus-Reihe mit den angekündigten KI-Funktionen.

Lest euch einmal die umfangreiche Ankündigung von Google im Chrome-Blog durch, denn es gibt sehr viele Neuerungen, die an dieser Stelle nicht alle einzeln wiederholt werden müssen. Ob man all diese KI-Funktionen wirklich in einem Browser oder im Betriebssystem braucht, muss jeder für sich selbst bewerten. Ich bin persönlich skeptisch.

