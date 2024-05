YouTube Playables: Google bringt kurzweilige Spiele auf die Videoplattform – jetzt für alle Nutzer verfügbar

Google hat die Videoplattform YouTube in den letzten Jahren in einige neue Richtungen ausgebaut und mit Games, Music, Podcasts und Shorts eigene Bereiche geschaffen, die sich noch im Bereich des Medienkonsum orientieren. Jetzt will man die Zielgruppe wohl erneut vergrößern und startet einen Bereich, der nicht wirklich zu einer Videoplattform passen will, aber wohl notwendig: Die YouTube Playables bringen einige Zwischendurch-Spielchen auf Smartphones und in das Web.



Vor einigen Jahren war Google mit YouTube Gaming groß in den Markt des Spielestreamings eingestiegen, hat diese Aktivitäten aber mittlerweile fest in die Videoplattform integriert und ist derzeit vor allem mit Music und den Shorts halb losgelöst aktiv. Jetzt hat man den breiten Start von YouTube Playables angekündigt, der schon vor einigen Monaten erstmals in Aussicht gestellt wurde. Es ist YouTubes Rückkehr in den Gamingbereich, allerdings in einer ganz anderen Form und eher zum Pausenfüllen. Denn man streamt keine externen Spiele, sondern die Nutzer können direkt auf der Plattform zocken.

Konkret handelt es sich in erster Linie um Arcade-Titel, die man sehr schnell aufrufen, Zeit totschlagen und auch genauso schnell wieder beenden kann. Es geht dabei mehr um die Unterhaltung des einzelnen Spielers und nicht einer zuschauenden Community, die man bei dieser Art von Spielen wohl auch kaum begeistern könnte. Der Umfang der Spiele ist ganz unterschiedlich und reicht von wirklich sehr schnellen Pausenfüllern bis hin zu Level-basierten Spielen, bei denen man vielleicht auch mal etwas länger dranbleiben möchte.

Bei den Playables handelt es sich um die Spiele aus dem bekannten Gaming-Katalog von Google, den man schon seit vielen Jahren betreibt und zum Teil auch unter Android Auto oder in der Google Websuche anbietet. Sicherlich ein netter Zeitvertreib, aber warum man für so etwas auf eine Videoplattform gehen sollte und was das Ganze überhaupt mit YouTube zu tun hat, will sich mir nicht wirklich erschließen. Hier noch einige Screenshots sowie die damaligen Starttitel.









Diese Spiele waren zum Start vorhanden:

Scooter Extreme

State.io

Brain Out

8 Ball Billiards Classic

Color Burst 3D

Stack Bounce

Daily Crossword

Daily Solitaire

Color Pixel Art

Carrom Clash

Cannon Balls 3D

Basketball FRVR

Angry Birds Showdown

Cube Tower

Crazy Caves

Ihr findet die Spiele unter youtube.com/playables sowie im Entdecken-Bereich der App. Solltet ihr es noch nicht nutzen können, müsst ihr aufgrund des langsamen Rollouts vielleicht noch einige Tage Geduld haben.

