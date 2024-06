Pixel 9 Pro: Es wird magisch – Google veröffentlicht ersten Teaser für die Pixel 9-Smartphones (Video)

Google wird schon bald die Pixel 9-Smartphones vorstellen – und zwar deutlich früher, als wir es bisher erwartet hätten. Um die letzten Zweifel zu verwischen und gleichzeitig den Hype-Train anzuschieben, hat man jetzt einen ersten Teaser zu einem der beiden Pixel 9 Pro veröffentlicht. Man spricht gar von einem „magischen Moment“ und dürfte damit auf starke neue KI-Funktionen anspielen.



In den letzten Wochen sind bereits viele Informationen zu den Pixel 9-Smartphones durchgesickert, die wir euch erst kürzlich in unserem Übersichts-Artikel alle Infos zu den Pixel 9-Smartphones zusammengefasst haben. Bisher war es die größte Überraschung, dass es in diesem Jahr gleich drei Pixel 9-Smartphones geben wird, mit dem Pixel 9 Pro Fold rein theoretisch sogar vier – wobei hinter der Platzierung des Foldable allerdings noch ein Fragezeichen steht.

Gestern Abend hat Google mit der unerwarteten Einladung zum ‚Made by Google‘-Event im August überrascht. Man lädt tatsächlich schon am 13. August zum Event und will die neuesten Innovationen rund um Pixel, Android und Künstlicher Intelligenz zeigen. Es wurde spekuliert, ob man an diesem Abend die neuen Smartphones vorstellen oder vielleicht nur anteasern wird. Eine neue Infoseite im Google Store scheint diese Frage zu beantworten.

Man hat ein kurzes Teaser-Video veröffentlicht, das ihr unten eingebunden seht. Im dunklen Setting ist kurzzeitig ein Teil der Silhouette eines Pixel 9 Pro zu erkennen. Gleichzeitig wird aus dem zuvor eingeblendeten Text „Google Pixel“ ein „IX“. Wer der römischen Zahlen mächtig ist, der weiß, dass das für die Ziffer 9 steht. Ob das eine reine Marketinganspielung ist oder die Smartphones gar als „Pixel IX“ auf den Markt kommen, bleibt abzuwarten. Ein „Pixel IX Pro XL“ oder Ähnlich halte ich zwar für abwegig, aber sag niemals nie.









Um die Nutzung der römischen Zahlen fortzusetzen, wird sowohl im Video als auch im Titel der Google Store-Unterseite die Zeichenfolge „VIII XIII MMXXIV“ gezeigt. Also 8 13 2024, die amerikanische Schreibweise für den 13. August 2024. Man darf das wohl so deuten, dass die Pixel 9-Smartphones tatsächlich am 13. August vorgestellt werden. Vor allem, wenn man diesen Teaser auf der Google Store-Webseite veröffentlicht, dessen Hauptaufgabe es ist, die Produkte zu verkaufen. Also ich lehne mich mal weit aus dem Fenster: Die Pixel 9-Smartphones können ab dem 13. August vorbestellt werden.

Spannend ist noch der kleine Teaser auf der deutschen Google Store-Startseite: Dort ist für das Event von einem „magischen Moment“ die Rede. Das erinnert unweigerlich an den magischen Editor von Google Fotos und ganz allgemein an die immer wieder erwähnte Gemini-Ära. Potenzielle Pixel 9-Käufer dürfen sich also über viele neue magische Funktionen freuen, über die wir sicherlich in den nächsten Wochen aus Leaks oder weiteren Google-Teasern noch mehr erfahren werden.

Google macht die Sommerpause spannend und wir dürfen gespannt sein, ob die Verschiebung des üblichen Zeitplans einen wichtigen Grund hat.

