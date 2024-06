Google Wallet: Hotelschlüsselkarten lassen sich jetzt in der digitalen Geldbörse ablegen; Update wird ausgerollt

Mit der digitalen Geldbörse Google Wallet lassen sich immer mehr Dinge, die man normalerweise in der physischen Version dieses Gegenstands mit sich tragen würde, ersetzen. Jetzt hat das Team pünktlich zur bevorstehenden Urlaubszeit ein weiteres Update angekündigt, das sehr praktisch sein wird: Ab sofort lassen sich bei unterstützten Häusern auch Hotel-Schlüsselkarten ablegen und nutzen.



In vielen Hotels erhält man heute keine echten Schlüssel mehr, sondern eine der typischen Schlüsselkarten. Diese werden zur Nutzung einfach an die Zimmertür gehalten, können aber auch in anderen Bereichen Zugang verschaffen. Schlecht, wenn man diese vergisst oder verliert – was gerade im Badeurlaub vielleicht gar nicht so selten vorkommt. Gut, dass Google Wallet jetzt ein Update ausliefert und es ermöglicht, die Schlüsselkarten direkt auf dem Smartphone oder der Smartwatch abzulegen.

Die Digitalisierung der Hotelkarte erfolgt allerdings nicht auf physischem Wege, sondern die Hotels müssen von sich aus einen Button oder beim Check-In einen solchen Service anbieten, um die Karte in das Google Wallet des Gasts zu speichern. Es ist also von der Unterstützung des Hotels abhängig, sodass zumindest in diesem Jahr sicherlich nicht viele Urlauber davon profitieren werden. Als Beispiel nennt Google nur ein einziges Hotel in Schweden, dass dieses System unterstützt.

Die Hotels können aber nicht nur das Speichern anbieten, sondern auch selbst festlegen, ob das Smartphone zur Nutzung der Hotelkarte entsperrt sein muss oder nicht. Auch die Nutzer können diese Option festlegen, wobei eine mögliche geforderte Sicherheit des Hotels sich vermutlich nicht überschreiben lassen wird. Fragt doch einfach mal bei eurem nächsten Hotelaufenthalt nach dieser Möglichkeit, vielleicht wird es sich schneller verbreiten als erwartet. Immerhin bietet Apple Wallet so etwas schon seit mehreren Jahren und kann auf eine breite Unterstützung bauen.

» Gemini & Google Workspace: Großes Update bringt KI-ChatBot-Integration in die Seitenleisten aller Apps

[Google Wallet Support]