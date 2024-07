Pixel Watch 3: Googles neue Smartwatches kommen – alles was bisher bekannt ist (Specs, Galerie & Video)

Google wird schon in einem Monat, nämlich Mitte August, die dritte Generation der Pixel Watch vorstellen, die in diesem Jahr erstmals im Doppelpack in zwei verschiedenen Größen erscheinen soll. Nach den großen Leaks rund um die Pixel Watch 3 und Pixel Watch 3 XL stellen wir euch in diesem Artikel alle bisher bekannten Informationen zu den Google-Smartwatches übersichtlich zusammen. Es dürfte eine interessante Smartwatch-Generation werden.



Bei Google stehen die Zeichen auf Wachstum: Denn nicht nur die Pixel 9-Smartphones werden mit drei statt zwei Geräten erscheinen, sondern auch bei der Pixel Watch legt man in diesem Jahr mit einem Ableger nach, der sehr positiv aufgenommen werden dürfte – nämlich mit einem zweiten Modell mit größerem Gehäuse und damit verbunden natürlich einem größeren Display. Damit wird es erstmals zwei Pixel Watches in unterschiedlicher Größe geben.

Nach allem was bisher bekannt ist, werden sich die Smartwatches hauptsächlich in der Größe voneinander unterscheiden und natürlich mit den Komponenten, die von dieser abhängig sind: Natürlich hat die XL-Variante ein größeres Display und einen größeren Akku, doch leistungsmäßig sollten beide in etwa Gleichauf sein und auch alle äußerlich sichtbaren Dinge unterscheiden sich nicht voneinander: Es gibt mutmaßlich dieselben Sensoren, dieselbe Krone zur Bedienung und auch sonst wäre ohne direkten Vergleich kein Unterschied zwischen den beiden Smartwatches auszumachen.

Schauen wir uns jetzt einmal die beiden Smartwatches im Detail an. Die technischen Daten stammen aus frühen Leaks von Anfang März bis in diese Woche und sind längst als bestätigt zu betrachten. Die Renderbilder sowie die darauf basierenden Abmessungen der Smartwatches sind ebenfalls längst als bestätigt anzusehen, denn es wird zu diesem Zeitpunkt an nichts mehr gerüttelt werden.









Pixel Watch 3

Produktname: Pixel Watch 3

Codenamen: Selene / Helios

Größe: 41mm

Abmessungen: 40.79 x 40.73 x 14mm

Displaygröße: 1,2 Zoll (32x32mm)

Displayform: Rund

Displayauflösung: 408×408 Pixel

Displayrahmen: 4,5mm (statt zuvor 5,5mm)

Akku: 307 mAh

Besonderheiten: Erstmals mit UWB, Wifi 5 Gigahertz

Betriebssystem: WearOS 5

Verkaufsstart: Oktober 2024

Pixel Watch 3 XL

Produktname: Pixel Watch 3 XL

Codenamen: Luna / Sol

Größe: 45mm

Abmessungen: 45mm x 45mm x 13.89mm

Displayform: Rund

Displaygröße: 1,45 Zoll (36x36mm)

Displayrahmen: 4,5mm (statt zuvor 5,5mm)

Displayauflösung: 456×456 Pixel

Besonderheiten: Erstmals mit UWB, Wifi 5 Gigahertz

Betriebssystem: WearOS 5

Verkaufsstart: Oktober 2024

Die beiden Smartwatches dürften sich auch unter der Haube recht ähnlich sein. Ein Kritikpunkt wird es sicherlich sein, dass die größere Variante neue Armbänder benötigt und es aufgrund von Googles gewählter Verschlussart keine Möglichkeit geben kann, diese untereinander auszutauschen. Das ist sicherlich zu verschmerzen, aber eben auch etwas, über das man sich schon bei der ersten Generation Gedanken hätte machen müssen.









Pixel Watch 3-Bilder









Pixel Watch 3 XL-Bilder









Weitere Details

Schon jetzt wissen wir durch einen Teardown der Play Services sowie durch einen Hardware-Leak, dass der neue UWB-Chip für Watch Unlock genutzt werden kann – was sowohl dessen Existenz als auch die Funktionalität bestätigt. Am Äußeren der Smartwatch wird sich nichts ändern, denn diese sind sowohl untereinander als auch im Vergleich zur aktuellen zweiten Generation kaum voneinander zu unterscheiden. Ob das die richtige Entscheidung ist, auch bei der dritten Generation noch kein großes optisches Update zu bringen, lässt sich schwer bewerten.

Interessant wird es sein, ob man noch mehr in Richtung Fitbit geht und damit die Fitnesstracker-Marke noch mehr in Frage stellt, als man es bisher schon mit der zweiten Generation getan hat. Ein weiterer Schwerpunkt wird sicherlich die Künstliche Intelligenz spielen, so wie wir es schon für die Pixel Buds Pro 2 erwarten. Ein lokal auf der Smartwatch laufendes Gemini (Nano) wird es aber unter Garantie nicht geben.

Wir erwarten, dass Google die beiden Pixel Watch 3-Modelle im Oktober parallel zu den Pixel 9-Smartphones vorstellen und kurz darauf auf den Markt bringen wird. Es ist wohl auch davon auszugehen, dass man ebenfalls die Preise stark erhöhen wird, so wie schon bei den Pixel 9-Smartphones.

