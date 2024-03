Pixel Watch 3: Googles neue Smartwatch erhält UWB-Unterstützung – soll auch Watch Unlock optimieren (Leak)

Google wird in diesem Jahr mit der Pixel Watch 3 bereits die dritte Generation der Smartwatch auf den Markt bringen, über die zuletzt immer mehr Informationen durchgesickert sind – allen voran natürlich das größere Display. Aber auch unter der Haube wird sich etwas tun, denn wie jetzt durch einen Leak bekannt wurde, wird die Pixel Watch 3 über UWB verfügen und damit unter anderem ein optimiertes Watch unlock bieten.



In wenigen Monaten wird Google die Pixel Watch 3 vorstellen, die erstmals in zwei Displaygrößen zu haben sein soll und sich vielleicht auch an anderer Stelle unterscheiden wird – nämlich unter der Haube. Denn ein aktueller Teardown der Google Play Services hat ergeben, dass die Pixel Watch 3 über UWB verfügen wird. Ob das für alle Modelle gelten wird oder nur einer bestimmten Konfiguration vorbehalten ist, lässt sich aus den Leaks nicht ablesen.

Bei UWB handelt es sich um Ultra-Wideband, das in den Pixel Pro-Smartphones schon seit der sechsten Generation verbaut ist und für eine nahe Kommunikation verwendet werden kann. Haupteinsatz sind derzeit noch so seltene Dinge wie ein digitaler Autoschlüssel oder Haustürschlüssel, aber auch im praktischen Bereich soll es laut dem Eintrag der Play Services schon bald zum Einsatz kommen. Denn der Teardown hat ergeben, dass es für Watch Unlock genutzt werden soll.

Watch Unlock bietet seit dem vergangenen Jahr die Möglichkeit, das Pixel-Smartphone dadurch zu entsperren, dass die Pixel Watch in unmittelbarer Nähe ist. Mit UWB soll das wohl noch genauer und vielleicht auch stromsparender funktionieren.

