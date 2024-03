Google Gemini: Antworten lassen sich jetzt noch weiter verfeinern – neues Feature für anpassbare Textstellen

KI-ChatBots wie Gemini geben den Nutzern mehrere Möglichkeiten, um eine bereits gegebene Antwort anzupassen oder können direkt in der Fragestellung Stil und Länge festlegen. Jetzt hat Gemini ein Update erhalten, mit dem sich nicht mehr nur die gesamte Antwort, sondern auch nur Teile davon neu generieren lassen. In einzelne Teile der Antwort können dann auch neue Informationen einfließen.



Gemini bietet seit dem Start die Möglichkeit, die von der KI ausgespuckte Antwort anzupassen. Diese kann in längerer Form neu generiert werden, in kürzerer Form oder auch in einem anderen Stil – von formal bis einfach. All diese Anpassungen bezogen sich bisher auf die gesamte Antwort, was in einigen Fällen vielleicht nicht ganz hilfreich ist. Jetzt wird ein Update ausgerollt, mit dem sich nur einzelne Teile einer Antwort mit den gewünschten Anforderungen neu erstellen lassen.

Dazu wird einfach nur der Text markiert und anschließend auf ein eingeblendetes Bearbeiten-Icon getippt. Der ausgewählte Textteil lässt sich dann neu generieren, länger oder kürzer fassen, entfernen oder in Kombination mit einem weiteren Prompt modifizieren. Der Rest der Antwort bleibt davon unberührt, wird aber bei der Neugenerierung beachtet, sodass Zusammenhänge erhalten bleiben, keine Wiederholungen auftauchen und Ähnliches.

Das Update wird seit Mittwoch ausgerollt und wird zuerst Nutzern mit englischsprachiger Oberfläche geboten.

[9to5Google]

