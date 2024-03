Pixel Buds Pro 2: Google bringt zweite Generation der smarten Kopfhörer – mit Gemini-Integration? (Leak)

Google ist mit den Pixel Buds schon seit längerer Zeit am Markt und hat im Laufe der Zeit unterschiedliche Varianten der smarten Kopfhörer veröffentlicht, die wohl schon bald ein Zuwachs erhalten werden: Ein neuer Leak verrät jetzt, dass schon in Kürze die neuen Pixel Buds Pro 2 auf den Markt kommen werden, die sicherlich den Schwerpunkt auf zwei wichtige Bereiche legen, in denen die Produktreihe glänzen kann.



Im Mai 2022 hat Google erstmals die Pixel Buds Pro angekündigt und wenige Wochen später auf den Markt gebracht. Die smarten Kopfhörer dürften sich vor allem unter Pixel-Nutzern recht großer Beliebtheit erfreuen und sollen schon bald einen Nachfolger erhalten: Ein aktueller Leak verrät uns, dass die zweite Generation der Pixel Buds Pro vor der Tür steht, wobei die offizielle Bezeichnung derzeit aber noch nicht bekannt ist. Mit Pixel Buds Pro 2 dürften wir aber sicherlich nicht weit daneben liegen.

Sollte Google dem gleichen Muster wie bei der ersten Generation folgen, werden auch die Pixel Buds Pro 2 wieder im Mai angekündigt und kurz darauf in den Verkauf gehen. Bei der ersten Generation zog sich der Verkaufsstart bis Juli, doch diesmal könnte es auch etwas schneller gehen. Details zu den neuen smarten Kopfhörern gibt es bisher noch nicht und auch Bildmaterial ist noch nicht aufgetaucht. In puncto Design dürfte sich abseits von neuen Farben vermutlich auch nicht ganz so viel tun.

Die Schwerpunkte für die zweite Generation werden sicherlich wieder bei der Software liegen, die dann hoffentlich mit einem noch weiter verbesserten Active Noise Cancelling glänzen kann. Aber auch eine Wette auf deutlich verbesserte KI-Funktionen sowie die tiefere Integration von Gemini als KI-Assistent würde man wohl nicht verlieren.

