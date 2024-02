Gemini: Google bringt den neuen KI-ChatBot auf smarte Kopfhörer – löst den Google Assistant ab (Teardown)

Google hat vor wenigen Tagen den KI-ChatBot Gemini offiziell gestartet, der aus seinem Vorgänger Bard hervorgegangen ist und sich mit der dazugehörigen Android-App potenziell auf allen Smartphones nutzen lässt. Jetzt arbeitet man an der schnellen Erweiterung der Reichweite, denn auch smarte Kopfhörer wie die Pixel Buds sollen schon bald mit Gemini versorgt werden.



Eine zentrale Funktion smarter Kopfhörer ist die Sprachsteuerung sowie bei Google die darin enthaltene Nutzung des Google Assistant, der auf diesen ähnlich flexibel und umfangreich nutzbar ist wie am Smartphone. Es ist nicht ganz überraschend, dass Google nun daran arbeitet, den Assistant auch auf den smarten Kopfhörern durch Gemini zu ersetzen. Entsprechende Strings sind in einem aktuellen Teardown der Google-App entdeckt worden:

Gemini mobile app is working on expanding availability to make it accessible on your headphones

Darin heißt es, dass die mobile App in Kürze auf die Nutzung von Gemini umgestellt werden soll. Man kann das als Teaser auf eine kommende Funktion sehen, der wohl sehr bald an einer bisher nicht bekannten Stelle der App gezeigt wird. Wichtig ist die Botschaft darin, dass sich Gemini per Sprachaufforderung auf den smarten Kopfhörern nutzen lassen wird. Es passt sehr gut, dass der Google Assistant in bestimmten Kategorien einspringen und weiterhin auf Sprachanweisungen reagieren kann.

Interessant wird die Umsetzung werden, denn während der Google Assistant für knackige Antworten bekannt war, kann Gemini bekanntlich sehr ausschweifend werden. Da wird die kurze Faktenfrage zur halben Podcast-Folge. Daher steht zu vermuten, dass Gemini nur sehr kurze Antworten geben und vielleicht optional eine lange Version anbieten wird.

» Gemini Advanced & Google One: Gemini Ultra gibt es nur im Abo – ist es mit 21,99 Euro zu teuer? (Meinung)

[9to5Google]

Letzte Aktualisierung am 12.02.2024 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung!