Aktionen im Google Store: Tolle Deals und exklusive Angebote kommen – Google kündigt neue Rabatte an

Im deutschen Google Store gibt es ständig wechselnde Aktionen, bei denen praktisch immer Rabatte auf die Pixel-Smartphones, Smart Home-Produkte und weitere Produktkategorien zu haben sind – in den üblichen variablen Höhen. Für das kommende Wochenende scheint man aber noch einmal nachlegen zu wollen, denn der Google Store hat jetzt „Tolle exklusive Deals“ angekündigt, die nur wenige Stunden gültig sein werden.



Es vergeht eigentlich keine Woche, in der im Google Store keine Rabatte auf die Pixel-Produkte, Nest-Produkte, Fitbit-Produkte und weitere Kategorien zu haben sind. Mal sind es etwas höhere Rabatte – worüber wir euch hier im Blog natürlich informieren – und mal sind es eher maue Aktionen, die man mitnehmen kann, wenn man es nicht mehr abwarten kann. Für das kommende Wochenende, das in diesem Fall schon am Freitag beginnt, hat der Google Store wohl etwas weitere Drehungen an der Preisschraube geplant.

Tolle Deals kommen bald. Komm am 16.02.24 wieder, für ein exklusives, 48h begrenztes Angebot – solange der Vorrat reicht.

Der deutsche Google Store weist jetzt mit einem Banner darauf hin, dass es ab dem 16. Februar „Tolle Deals“ geben wird, die es in der Form nicht woanders geben wird – zumindest an diesen Tagen. Das Angebot soll nur 48 Stunden gelten, also mutmaßlich bis Samstag Abend oder vielleicht noch Sonntag Früh und auch nur so lange der Vorrat reicht. Worum es sich dabei handeln könnte, ist nicht bekannt. Ich würde auf Bundles ähnlich zu den damaligen Vorverkaufsaktionen rund um die Pixel 8-Smartphones tippen.

Sobald es weitere Infos gibt, werden wir euch natürlich hier im Blog darüber informieren. Spätestens am Freitag wissen wir dann mehr.

» Pixel Watch: Google bietet allen Nutzern Rabatt auf eine neue Smartwatch, wenn die alte defekt ist – so gehts

» Smart Home: Android erhält Unterstützung für smarte Türschlösser – Google arbeitet an NFC-Standard Aliro

Letzte Aktualisierung am 8.02.2024 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung!