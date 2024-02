Gemini: Die neue Android-App jetzt auf Deutsch nutzen – hier könnt ihr Googles KI-ChatBot herunterladen (APK)

Google hat vor gerade einmal fünf Tagen den großen Gemini-Neustart angekündigt und im Zuge dessen auch die Gemini Android-App für erste Nutzer gestartet. Schnell wurde klar, dass die App nur exklusiv für US-Nutzer angeboten wird, aber diese Einschränkung gilt tatsächlich nur für den Play Store. Über Umwege lässt sich Gemini schon jetzt in Deutschland nutzen – seit gestern auch in deutscher Sprache.



Der Neustart von Gemini besteht aus der Umbenennung von Bard in Gemini, vielen neuen Funktionen, dem starken Paket Gemini Advanced sowie der Gemini Android-App. Letzte wurde am vergangenen Donnerstag nur für US-Nutzer gestartet, und nur wenige Tage später, nämlich am Montag, für viele weitere Länder gestartet – praktisch rund um die Welt, aber nicht im EU-Raum.

Die derzeit noch herrschende regionale Einschränkung gilt nur für den Bezug über den Play Store und nicht die App selbst. Wer ein auf die USA eingestelltes Google-Konto hat, kann Gemini schon jetzt offiziell über den Play Store beziehen und nutzen, doch aufgrund der zahlreichen Abhängigkeiten ist eine Umstellung nicht empfehlenswert. Also müsst ihr die App über einen anderen Weg beziehen und die APK per Sideloading auf das Smartphone bringen.

Beachtet bei den folgenden Schritten bitte, dass eine Umstellung der Systemsprache immer zu unvorhergesehenen Problemen führen könnte. Zwar oftmals nichts Grobes, aber dennoch müsst ihr die Vorteile und Nachteile abwägen.









Gemini in Deutschland nutzen

Ihr könnt die App per Sideloading auch in Deutschland installieren und nutzen. Ihr müsst dafür nur Hier die APK-Datei herunterladen und installieren. Ein Umstellen der Systemsprache, so wie es noch gestern notwendig war, sollte mit der brandneuen Version nicht mehr notwendig sein. Falls doch, lest noch die folgenden drei Sätze: Ihr könnt eure Android-Systemsprache auf US-Englisch umstellen und schon kann die App genutzt werden. Die Einschränkung besteht also lediglich aus der Systemsprache, die ihr allerdings dauerhaft auf Englisch belassen müsst. Stellt ihr diese wieder um, wird Gemini die Nutzung beim nächsten Start verweigern. Zumindest ist das jetzt so, in ein paar Stunden kann sich das schon wieder ändern.

Bereits gestern sollte die Gemini-App offiziell in vielen weiteren Ländern starten, wobei man Kanada, den gesamten asiatischen Raum und auch Südamerika bereits genannt hat. Wie lange es für den Start im EU-Raum noch dauern wird, ist nicht bekannt.

