Android: Googles Feedback-App hat jetzt eine neue Oberfläche – Rückmeldungen per Overlay (Screenshots)

In jeder größeren Google-App für Android finden sich Bereiche für die Hilfe und in den meisten Fällen auch für Feedback an die Entwickler. Je nach Status der App ist das mal mehr und mal weniger versteckt, oftmals findet es sich in den Einstellungen oder im Hamburger-Menü. Kürzlich scheint man auch diesem Bereich ein ganz neues Design sowie einen verbesserten Workflow spendiert zu haben.



Über die in vielen Google-Apps befindliche Feedback-App haben Nutzer die Möglichkeit, entdeckte Fehler zu melden, Probleme zu melden, Dinge vorzuschlagen oder anderweitig eine Rückmeldung an die Entwickler zu senden. Bisher öffnete ein Tap auf diese Funktion eine Vollbildansicht, die ein wenig an die Mail-Funktion von GMail erinnerte: Text eingeben, Dateien in Form von automatisch erstellten Logs und Screenshots anhängen und absenden.

Jetzt hat man das Ganze überarbeitet und wohl schon vor einigen Wochen für die meisten Apps ausgerollt. Der neue Dialog wird nicht mehr im Vollbild genutzt, sondern zeigt sich in Form eines Overlays, das die Nutzer durch einen Assistenten führt. Im Laufe dieses Assistenten werden die einzelnen Schritte durchgegangen. Zuerst gibt es eine Einordnung, welches Feedback überhaupt gegeben werden soll. Zur Auswahl stehen dabei je nach App unterschiedlichste Problemkategorien sowie am Ende, einen funktionellen Vorschlag unterbreiten zu wollen.

Es folgt eine Seite für den Screenshot, der bei Bedarf Inhalte hervorheben oder andere zensieren kann, sowie das Anhängen von Systemlogs, die zuvor automatisch erstellt wurden. Für die Texteingabe für den eigentlichen Kontaktgrund steht auch eine Spracherkennung bereit, sodass Probleme direkt diktiert werden können und nicht unbedingt eingetippt werden müssen. Auf den folgenden Screenshots könnt ihr die neue Oberfläche in Aktion sehen. Der letzte Screenshot zeigt die vorherige Oberfläche.









[9to5Google]