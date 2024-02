Smart Home: Android erhält Unterstützung für smarte Türschlösser – Google arbeitet an NFC-Standard Aliro

Für immer mehr Menschen ist das Smart Home in einer wachsenden Anzahl von Bereichen zum Alltag und das Android-Smartphone gewissermaßen zur Fernbedienung geworden. Jetzt arbeitet Google an einem interessanten neuen Bereich, der bisher noch nicht ganz so smart gestaltet werden konnte: Smarte Türschlösser sollen sich über einen neuen Standard per NFC öffnen lassen.



Nicht nur das Smart Home gehört zum Alltag vieler Menschen, sondern auch NFC – allen voran beim Einkaufen an der Kasse. Einfach Smartphone oder Smartwatch auflegen und schon ist der Einkauf bezahlt. Doch was im Supermarkt funktioniert, ist zu Hause bisher standardmäßig noch nicht möglich. Nämlich das Smartphone an das Türschloss halten, das sich dann wie von Zauberhand öffnet. Natürlich gibt es unzählige Apps, Wege und Helferlein, aber noch keinen nativen Weg ohne notwendige Brücken.

Google, Apple, Samsung und einige Smart Lock-Hersteller arbeiten schon seit Jahren am Standard Aliro, der mittlerweile zum Abschluss gekommen ist und die Steuerung smarter Türschlösser per NFC ermöglichen soll. In der aktuellen Android 14 QPR3 Beta sowie vermutlich auch als fester Bestandteil von Android 15 wurde jetzt die Unterstützung für Aliro per NFC entdeckt. Nutzbar ist das bisher wohl noch nicht, doch die Strings sind recht eindeutig.

Der digitale Schlüssel für das smarte Türschloss zu Hause und vielleicht auch andere Dinge sollen sich dann ähnlich leicht am Smartphone ablegen lassen, wie es schon seit langer Zeit mit den Bezahlkarten möglich ist. Bleibt abzuwarten, wie tief Google dies in Android integrieren will und wo die Steuerung schlussendlich landet.

