Pixel Superfans: Google startet die Fan-Community in Deutschland – bringt exklusive Vorteile und Rabatte

Darauf dürften manche Pixel-Nutzer seit langer Zeit gewartet haben: Google hat das Programm der Pixel Superfans jetzt auch in Deutschland gestartet. Dabei handelt es sich um eine kleine aber feine Community, die den Teilnehmern einige Vorteile in Form von Goodies, Einladungen, frühen Zugängen zu Produkten und Features und einiges mehr bescheren kann. Ihr könnt euch ab sofort registrieren.



Google hat das Programm der „Pixel Superfans“ in den USA schon vor einigen Jahren gestartet, um besonders eifrige Pixel-Nutzer etwas mehr an die Marke zu binden und eine Art Community zu schaffen. Die Bezeichnung des Programms spricht für sich, aber tatsächlich sollte man sich nicht zu viel davon erwarten: Das seit mehreren Jahren US- und UK-exklusive Programm hat bisher nur wenig Vorteile hervorgebracht, die wirklich erwähnenswert gewesen wären. Selbst die Rabatte sind nicht höher als bei normalen Aktionen.

Jährliche Highlights sind etwa exklusive Wallpaper und Klingeltöne oder der um einige Tage frühere Zugang zu einigen Produkten und Features. Eine echte Community gibt es in der Form nicht, auch wenn das anders in Aussicht gestellt wird. Das kann sich natürlich durch den Deutschland-Start und die damit einhergehende weitere Internationalisierung ändern, aber die deutsche Beschreibung unterscheidet sich kaum von der, die man seit Jahren im US-Programm lesen kann.

Wer sein Glück versuchen möchte, kann sich über dieses Formular registrieren und darauf hoffen, zu dem Programm eingeladen zu werden. Denn es bleibt eine exklusive Gruppe und dürfte nur sehr wenige Nutzer aufnehmen. Alle Infos zu den Pixel Superfans findet ihr auf dieser Seite.

