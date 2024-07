Google TV Streamer: Das ist der Chromecast-Nachfolger – überraschendes neues TV-Produkt zeigt sich (Leak)

Der letzte große Release eines Google Chromecast liegt bald vier Jahre zurück und seit langer Zeit ist bekannt, dass Google in diesem Jahr mit einem neuen TV-Produkt nachlegen wird. Jetzt sind erste Bilder aufgetaucht und sie zeigen uns einen radikalen Wandel, der vielleicht das Ende des Chromecast einläuten könnte. Denn man verabschiedet sich sowohl vom Formfaktor als auch vom Markennamen.



Wir warten schon seit langer Zeit auf den neuen Chromecast und es spricht einiges dafür, dass Google diesen im Rahmen des ‚Made by Google‘-Event Mitte August vorstellen wird. Bisher hatten wir erwartet, dass der Dongle leicht in der Größe wachsen und stärkere Komponenten an Bord haben wird, doch zumindest erstes war ganz offensichtlich eine Fehleinschätzung. Denn geleakte Renderbilder zeigen uns jetzt das neue Produkt: Den Google TV Streamer.

Bei Google TV Streamer handelt es sich ganz offensichtlich nicht um einen Dongle, sondern um ein externes Gerät in typischer Form einer Set-Top-Box. Diese ist in angenehm runder Form gehalten, dürfte aber abseits der Rechenpower keinen eigenen Zweck dienen. Statt als Dongle unsichtbar hinter dem Fernseher zu Werke zu gehen, wird die Box einen eigenen Platz benötigen. Das ist weniger praktisch, aber (hoffentlich) einem großen Upgrade geschuldet.

Der einzige Grund, der für den Wechsel des Formfaktors spricht, wäre ein massives Komponenten-Upgrade. Also deutlich mehr Rechenleistung, mehr Speicher und andere Dinge, die man nicht in die kompakte Dongle- oder gar Stickform packen konnte, ohne dass der Klotz zu schwer werden würde, um sich rein über das USB-Kabel am Fernseher zu halten.









Bisher gibt es noch keine technischen Details zum Google TV Streamer, sondern lediglich die beiden in diesem Artikel sichtbaren Bilder. Diese verraten nicht viel vom Produkt, sind aber recht eindeutig als Marketing-Renderbilder zu erkennen. Das spricht dafür, dass das Produkt praktisch fertig ist und nur noch auf den Startschuss wartet. Der neue Chromecast, wenn man es denn noch so nennen möchte, dürfte also schon in wenigen Wochen auf den Markt kommen.

Google TV != Chromecast

Das neue Produkt hat nichts mit dem Chromecast zu tun, trägt nicht dessen Bezeichnung und verfolgt auch nicht dessen ursprüngliches Konzept. Aber es nutzt die Chromecast-Fernbedienung und bringt das Google TV-Betriebssystem. Es ist daher schwer zu bewerten, ob es sich dabei um einen Chromecast-Nachfolger oder um ein ganz neues Produkt handelt. Nachdem man vor vier Jahren die Welten Android TV / Google TV / Chromecast zusammengeführt hat, könnte das jetzt der nächste logische Schritt sein.

Erst vor wenigen Wochen hatte ich hier im Blog die Frage in den Raum gestellt, warum der Chromecast noch Chromecast heißt. Gut möglich, dass sich das bald erübrigt.

