Pixel 9, Pixel 8, Pixel 7: Google soll die lang erwartete Satellitenkommunikation für alle Nutzer ermöglichen

Google arbeitet schon seit längerer Zeit an der Satellitenkommunikation für Android und die Pixel-Smartphones, die trotz aller Fortschritte noch auf ihren großen Auftritt wartet. Mit dem Start der Pixel 9-Smartphones soll es endlich soweit sein und jetzt gibt es Hinweise darauf, dass man auch die Pixel-Smartphones der letzten beiden Versionen damit versorgen möchte.



Mit der Satellitenkommunikation in Android ist es rein theoretisch möglich, jegliche Funklöcher zu umgehen und über den direkten Kontakt zu Satelliten zu kommunizieren. Zunächst will Google diese Möglichkeiten für die Notfallkommunikation mit „Satellite SOS“ nutzen, doch es gibt auch schon Hinweise darauf, dass man auch kurze SMS-Nachrichten für den privaten Bereich unterstützen will. Über den Umfang hat man sich bisher nicht geäußert.

Mit den Pixel 9-Smartphones soll diese Form der Anbindung für alle Nutzer angeboten werden. Ein Teardown der aktuellen Google-App verrät jetzt, dass man diese Kommunikation für zwei Jahre kostenlos für alle Nutzer anbieten möchte. Das bedeutet wiederum, dass die Nutzer nach diesen zwei Jahren zur Kasse gebeten werden, um diese Kommunikationsform verwenden zu können. Vielleicht gilt das nur für die Privatkommunikation und die Notrufe sind weiterhin möglich – was natürlich im Interesse der gesamten Nutzerschaft wäre.

Interessant ist aber auch, dass man aus einer Zeile des Teardowns herauslesen kann, dass es ein „Update auf die Satellitenkommunikation“ geben soll. Da auch die Pixel 7-Smartphones sowie die Pixel 8-Smartphones die dafür notwendige Hardware verbaut haben – diese bisher aber nicht nutzen – könnte das eine gute Nachricht für einen großen Teil der Pixel-Nutzerschaft sein.

