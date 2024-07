Pixel 9 Pro & Pixel 9 Pro Fold: Überraschung – Google zeigt die neuen Smartphones jetzt selbst (Videos)

In den letzten Tagen waren die Leaker rund um die Pixel 9-Smartphones wieder sehr fleißig und haben uns alle Details rund um die kommenden Google-Smartphones verraten. Das hat jetzt auch Google dazu veranlasst, zwei der vier Smartphones bereits selbst vorzustellen und gar in voller Pracht zu zeigen. Es ist das bisher beste offizielle Bildmaterial des Pixel 9 Pro und Pixel 9 Pro Fold.



Es ist nicht ungewöhnlich, dass Google die neuen Pixel-Smartphones schon vorab zeigt und viele Details verrät, die man vor der offiziellen Präsentation eher von Leakern erwarten würde. Bisher hat man sich bei den Pixel 9-Smartphones mit Ausnahme des Teasers für die Einladung zum ‚Made by Google‘-Event zurückgehalten. Am Donnerstag hat man die nächste Stufe der Teaser gezündet und gleich zwei Videos veröffentlicht, in denen die Gemini-KI auf zwei neuen Pixel 9-Smartphones die Hauptrolle spielt.

Pixel 9 Pro

Der erste Teaser wurde am Donnerstag-Nachmittag veröffentlicht und zeigt das Pixel 9 Pro. Es beginnt mit einem Gemini-Prompt und der Botschaft, dass der Nutzer eine Abschiedsnachricht haben möchte. Erst im Laufe der Sätze wird dann deutlich, dass es um den Abschied von einem alten Smartphone geht – wobei man nicht näher darauf eingeht. Anschließend wird herausgezoomt und wir sehen, dass diese Gemini-KI auf dem Pixel 9 Pro ausgeführt wird.

Dazu gibt es die Botschaft, „Hello, AI“. Ein weiterer Hinweis darauf, dass die Künstliche Intelligenz auf den Pixel 9-Smartphones eine wichtige Rolle spielen wird. Google spricht gar von einer neuen Smartphone-Ära.









Pixel 9 Pro Fold

Wenige Stunden später wurde ein weiteres Video veröffentlicht, das dem ersten bis auf die Endanimation gleicht. Wir sehen erneut die Gemini-KI, dieselbe Anfrage und anschließend wird auf das gesamte Smartphone herausgezoomt. Diesmal dauert der Zoom etwas länger, denn wir zoomen auf das Pixel 9 Pro Fold in ausgeklapptem Zustand heraus. Ansonsten gibt es keine Änderung am Video, aber wir sehen natürlich das zweite Smartphone.

Das Pixel 9 Pro Fold unterscheidet sich nicht nur durch seine Geräteklasse, sondern hebt sich vor allem durch den neuen Kamerablock stark von seinem Vorgänger ab. Statt einer Kameraleiste gibt es diesmal einen Kamerablock, der durch das neue Kameradesign auch noch unterstrichen wird und somit zu einem prominenten Teil des Foldable wird. Ob das zum Vorteil der Gesamterscheinung ist und wie die Nutzer das finden werden, steht wieder auf einem anderen Blatt.

