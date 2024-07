Pixel 9: Google kündigt eine neue Smartphone-Ära an – magische Gemini-Funktionen als Generationen-Highlight

Google wird mit dem Start der Pixel 9-Smartphones die bereits mehrfach angepriesenen magischen Funktionen einführen, von denen einige bereits vorab bekannt geworden sind. Natürlich basieren diese auf der Gemini-KI und sind allen voran im generativen Bereich unterwegs – in Text und Bild. Jetzt legt das Marketing noch einmal nach und spricht von einer „neuen Smartphone-Ära“. Ob man die Latte damit nicht ein bisschen zu hoch hängt?



Wir haben euch schon vor einigen Wochen die magischen Funktionen der Pixel 9-Smartphones vorgestellt, die auf der Gemini-KI basieren und einige bereits bekannte Features als feste Bestandteile auf die Smartphones bringen. Einige könnten vielleicht lokal ausgeführt werden, andere vielleicht etwas stärkere Ergebnisse bieten als auf anderen Geräten. Die Bezeichnung „Magic“ hat man in der Vergangenheit schon mehrfach verwendet, etwa beim magischen Radierer oder dem magischen Editor.

Jetzt ist man im Zuge der nächsten Teaser-Kampagne, die uns einen guten Blick auf das Pixel 9 Pro sowie das Pixel 9 Pro Fold ermöglicht, auf die nächste Stufe gegangen. Man spricht jetzt von einer „new era of phones“ – also einer ganz neuen Smartphone-Ära. Gezeigt hat man davon bisher allerdings noch nichts, denn in den veröffentlichten Teaser-Videos ist lediglich der Gemini-Prompt mit einer ganz normalen Anfrage zu sehen.

Man wird jetzt beweisen müssen, dass die Geräte durch ihre KI-Features tatsächlich als eine neue Smartphone-Ära gezählt werden können – und ich wäre zumindest nach aktuellem Stand sehr skeptisch. Denn wir haben noch nichts gesehen, das selbst abseits der Pixel-Smartphones nicht schon längst durch Gemini und Co nutzbar ist.

