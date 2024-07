Pixel 9 Pro: Überraschung – Google zeigt das neue Smartphone jetzt einfach selbst + Gemini-KI (Video)

Google wird schon in wenigen Wochen die Pixel 9-Smartphones vorstellen, die sich in den letzten Tagen so häufig und umfangreich bei den Leakern gezeigt haben, dass man jetzt einfach selbst nachlegt: Vor wenigen Minuten wurde ein Teaservideo veröffentlicht, in dem nicht nur die Gemini-Stärken zu sehen sind, sondern auch das Pixel 9 Pro in voller Pracht.



Schon vor einigen Wochen hat Google parallel mit der Einladung für das ‚Made by Google‘-Event eine kleine Vorschau auf die Pixel 9-Smartphones gegeben. Viel zu erkennen war darauf nicht, aber nachdem in diesen Tagen unzählige neue Leaks aufgetaucht sind und die neunte Pixel-Generation mehrfach in voller Pracht zu sehen war, hält es auch Googles Marketing nicht mehr länger zurück. Man hat das folgende Video veröffentlicht:

Vermeintlich geht es in dem Video um die Gemini-KI, denn wir sehen einen Prompt und die Eingabe des Nutzers, dass dieser einen Abschiedsbrief verfasst haben möchte. Ab dem zweiten Teil des Videos wird dann deutlich, dass es um einen Abschiedsbrief für das alte Smartphone geht und dass der Nutzer selbst gerade ein Pixel 9 Pro verwendet, das dann auch deutlich in voller Pracht gezeigt wird. Dazu die Botschaft „Hello, AI“.

Dass Google die Pixel-Smartphones schon vorab vollständig zeigt, hat es in den letzten Jahren immer wieder gegeben. Worin allerdings der Unterschied zwischen der neuen Pixel-KI und dem normalen Gemini liegen soll, geht zumindest aus diesem Teaser nicht hervor. Aber wir dürfen gespannt sein, ob es sich dabei um eine mehrstufige Teaser-Kampagne handelt, die dann bald mehr Details verraten könnte.

