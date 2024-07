Google Websuche: Einige Videos werden automatisch abgespielt – neues Experiment zeigt sich (Video)

Die Google Websuche ist bekanntlich multimedial und findet neben Webseiten, Bildern und Schlagzeilen auch Videos, die vermengt in den Suchergebnissen aufgelistet werden. Jetzt ist ein interessantes und vielleicht schon bald gar nicht so beliebtes Experiment aufgetaucht, das mehr Aufmerksamkeit auf die Videos lenken soll: Diese werden im Thumbnail-Format automatisch abgespielt.



In der Google Websuche haben Videos den gleichen Stellenwert wie Webseiten oder Bilder, denn sie werden je nach Suchbegriff und Relevanz gemeinsam aufgelistet und zum Teil mit zusätzlichen Informationen hervorgehoben. Schon seit langer Zeit ist es so, dass Videos durch das Überfahren mit dem Cursor automatisch in einer kleinen Vorschauversion in Thumbnail-Größe abgespielt werden können. Kennt man in der Form von jeder Videoplattform und ist eben auch in der Websuche der Fall.

Doch jetzt zeigt sich im Rahmen eines Experiments ein Verhalten, das sicherlich nicht bei allen Nutzern gut ankommt: Videos werden vollautomatisch innerhalb der Suchergebnisse abgespielt. Es ist kein überfahren mit dem Cursor notwendig, sondern lediglich die Darstellung im sichtbaren Bereich des Browserfensters. Im obigen Video könnt ihr das Verhalten sehen. Trotz Autoplay wird deutlich, dass das Video nur in einer Vorschau abgespielt wird, denn der Play-Button bleibt erhalten.

Bei den Videos handelt es sich zwar in den meisten Fällen nur Thumbnails, obwohl dieses im Beispiel schon etwas größer ist, aber dennoch dürfte das sicherlich einige Nutzer stören. Aus psychologischer SEO-Sicht könnte man auch vermuten, dass solche Ergebnisse automatisch die Blicke der Nutzer auf sich ziehen und von anderen Suchergebnissen ablenken. Ob und wann das für viele oder gar alle Nutzer ausgerollt wird, lässt sich nicht sagen.

