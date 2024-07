Android: Gemini lässt sich jetzt umfangreicher als bisher am Sperrbildschirm nutzen – ganz ohne Entsperrung

Der KI-Assistent Gemini ist längst bei vielen Nutzern auf ihren Android-Smartphones angekommen, wo dieser in gewohntem Umfang genutzt werden kann – zumindest dann, wenn das Smartphone entsperrt ist. Jetzt wird ein Update ausgerollt, das den Funktionsumfang bei gesperrtem Gerät deutlich erweitert und es den Nutzern ermöglicht, auch ganz ohne Entsperrung allgemeine Fragen zu stellen.



Gemini hat unter Android zumindest oberflächlich die Nachfolge des Google Assistant angetreten und kann dementsprechend in ähnlicher Weise genutzt werden: Direkt vom Homescreen, per Tastendruck und bei Bedarf auch auf dem Sperrbildschirm. Bisher war es so, dass der Funktionsumfang bei gesperrtem Gerät auf die Assistant-Aufgaben der Smart Home- oder Gerätesteuerung begrenzt gewesen sind. Das ändert sich mit dem jüngsten Update.

Nach dem Rollout des Updates haben Nutzer die Möglichkeit, Gemini auch bei gesperrtem Smartphone in deutlich größerem Umfang zu nutzen. Es sollen sich „allgemeine Fragen“ stellen lassen, die keinerlei persönliche Informationen benötigen oder verraten könnten. Also Fragen nach Hauptstädten, nach dem Wetter und ähnliche Dinge. Allerdings funktioniert das Ganze nur verbal: Sobald irgendwo auf dem Display getippt wird, erscheint die Oberfläche zur Entsperrung des Smartphones.

In Zukunft soll es auch möglich sein, die Gemini-Erweiterungen auf dem Sperrbildschirm zu nutzen, wobei es an dieser Stelle vielleicht spezialisierte Extensions geben könnte, die sich wirklich sinnvoll ohne Entsperrung und somit mehr oder weniger anonym nutzen lassen. Wer Gemini nicht am Lockscreen nutzen möchte, kann das Feature auch dauerhaft deaktivieren.

