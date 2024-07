Pixel 9 Pro Fold: Überraschung – Google zeigt das neue faltbare Smartphone jetzt einfach selbst (Video)

Die Pixel 9-Smartphones stehen vor der Tür, zu denen auch das Pixel 9 Pro Fold gehören wird, das in den letzten Tagen mehrfach geleakt worden ist. Jetzt macht Google auch bei diesem Smartphone den Deckel drauf und hat es in einem neuen Teaservideo erstmals offiziell vorgestellt. Wir sehen das Smartphone in voller Pracht und erhalten erstmals die Bestätigung des Produktnamens.



Google nimmt den Leakern den Wind aus den Segeln: Nachdem gestern Nachmittag ein Pixel 9 Pro-Video veröffentlicht wurde, hat man jetzt mit einem sehr ähnlich gehaltenen Video zum Pixel 9 Pro Fold nachgelegt. Auch in diesem geht es wieder darum, dass zuerst nur der Prompt der Gemini-KI gezeigt wird. In diesem Video geht es ebenfalls darum, dass der Nutzer gerne einen Abschiedsbrief an sein altes Smartphone schreiben würde. Ab der Hälfte des Spots kommt dann die große Auflösung, aber seht selbst.

Das Pixel 9 Pro Fold zeigt sich damit erstmals offiziell in voller Pracht und bestätigt all das, was bisher immer wieder geleakt wurde: Das grobe Aussehen, der auffällige Kamerablock statt der Pixel-typischen Kameraleiste und nicht zuletzt den Produktnamen. Es ist daher davon auszugehen, dass auch alle anderen Informationen der letzten Wochen nur noch auf eine Bestätigung warten und zuverlässig sind.

Auch das Pixel 9 Pro Fold soll das Smartphone einer neuen Generation sein. Eines, das eine neue Ära mit KI prägt. Bisher ist in den Teaser-Videos nicht viel davon zu sehen, sodass wir sehr gespannt sein dürfen, welche Funktionen und Möglichkeiten den Ausruf einer neuen Ära tatsächlich rechtfertigen würden.

