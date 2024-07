Android 15: Google veröffentlicht vierte und letzte Beta für Pixel-Smartphones – Android 15 Beta 4 rollt jetzt aus

Google hat vor wenigen Minuten die vierte Android 15 Beta veröffentlicht und macht damit den letzten großen Schritt in Richtung der stabilen Version. Nach mehreren ersten und zweiten Betas (mit Zwischenversionen) sowie zwei dritten Betas gibt es jetzt wieder den Major-Release, der ab sofort für alle Pixel-Smartphones ausgerollt wird, die sich im Beta-Kanal befinden. Auch im neuen Release gibt es wieder einen ganzen Schwung an Neuerungen sowie sicherlich viele versteckte Verbesserungen.



Die vierte Android 15 Beta ist da! Nach bald zehn Vorabversionen im Beta-Kanal hat man jetzt die letzte Major-Version veröffentlicht, auf die schon bald der Rollout der finalen Version folgen könnte. Mit dem letzten Release gab es die Plattform-Stabilität und jetzt den letzten Major-Release. Das heißt, dass wir jetzt schon den annähernd finalen Release vor uns haben. Hier gibt es den Android 15 Release-Plan.

Vom Entwickler gemeldete Probleme

Ein Kontrastproblem wurde behoben, das dazu führte, dass einige Elemente in den Kacheln für die Schnelleinstellungen schwer lesbar waren. ( Problem Nr. 340944691 )

Ein Problem wurde behoben, das in einigen seltenen Fällen dazu führte, dass einige Pixel-Geräte in einem nicht startfähigen Zustand hängen blieben, wenn das Gerät kurz nach der Installation eines OTA-Systemupdates auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt wurde. ( Problem Nr. 349860641 , Problem Nr. 349978813 )

Andere behobene Probleme

Ein Problem wurde behoben, bei dem manchmal ein Android Virtual Device (AVD) mit einem Android 15-Systemabbild nicht gestartet werden konnte, wenn das AVD im eingebetteten Modus gestartet wurde.

Ein Problem wurde behoben, das manchmal dazu führte, dass die Benachrichtigungseinstellungen der App beim Wiederherstellen eines Geräts aus einem Backup nicht wiederhergestellt werden konnten.

Ein Problem für Pixel Fold-Geräte wurde behoben, das einen Benutzer daran hinderte, die Face Unlock-Registrierung fortzusetzen, wenn das Gerät während des Vorgangs gefaltet oder entfaltet war.

Verschiedene andere Probleme wurden behoben, die sich auf die Systemstabilität, Konnektivität, Leistung, Benutzerfreundlichkeit und Kamera auswirkten.









Probleme mit Bluetooth behoben

Ein Fehler wurde behoben, der die App „Digital Car Key“ daran hinderte, Scans mit geringer Latenz durchzuführen, wenn sie im Vordergrund ausgeführt wurde.

Es wurde ein Fix vorgenommen, um im Android-Head-Tracking-Dienst benutzerdefinierte UUIDs anstelle der standardmäßigen HOGP-Dienst-UUID zu verwenden.

Verwenden Sie Head-Tracking-Codec-Funktionen, um Transportunterstützung im LE-Audio-Stack zu erkennen.

Es wurde ein Fix vorgenommen, um die sofortige Ablehnung von Bluetooth-Kopplungsanforderungen zu verhindern, wenn eine Nichtübereinstimmung zwischen dem von der API vorgeschlagenen Transport und dem vom Bluetooth-Stack erkannten Transport besteht. Dadurch werden möglicherweise die Erfolgsraten der Kopplung verbessert.

Plattform-Stabilität

Android 15 hat schon mit dem vorherigen Release die sogenannte Plattform-Stabilität erreicht und mit dem Release der letzten und vierten Beta ist das Betriebssystem somit praktisch fertiggestellt. Ab sofort gibt es keine geplanten Änderungen mehr unter der Haube und App-Entwickler sollen das neue Betriebssystem nun testen und ihr Feedback abgeben. Es ist ein Meilenstein für Android 15, dem vielleicht noch ein, zwei kleinere Releases mit den letzten Bugfixes folgen werden, bevor im September mit dem finalen Release zu rechnen ist.

Das Update wird ab sofort per OTA verteilt, für alle Nutzer die sich im Beta-Kanal befinden. Wie ihr an diesem teilnehmen könnt und welche Neuerungen es beim kommenden Betriebssystem bisher gibt, könnt ihr in den folgenden Artikeln nachlesen.

» Android 15: So könnt ihr die Beta auf eurem Pixel-Smartphone installieren + kurze FAQ zur neuen Version

