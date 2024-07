Pixel 9 & Pixel 9 Pro: Starkes Upgrade für die Kameras – neue Sensoren und ein Video-Highlight kommen (Leak)

Die Präsentation der Pixel 9-Smartphones rückt immer näher und längst werfen die Geräte ihre Schatten in Form von zahlreichen Leaks voraus. Nachdem wir in den letzten Tagen viele Details zum Vertrieb und zusätzliche Spezifikationen erfahren haben, steht jetzt die Kamera im Mittelpunkt. Ein umfangreicher Leak verrät die verbauten Kamera-Modelle sowie ein kommendes Highlight.



Die Pixel 9-Smartphones werden nicht mehr lange auf sich warten lassen und mittlerweile sind die üblichen Leaker wieder sehr fleißig und auch fokussierter unterwegs: In der aktuellen Ausgabe geht es um einen der wichtigsten Bereiche der Pixel-Smartphones, mit denen man schon seit der ersten Generation auftrumpft und mit jedem Jahr Verbesserungen bringt. Es geht um die verbauten Kameras und deren technische Möglichkeiten.

Nachdem Google mehrere Jahre lang hauptsächlich auf Software gesetzt hat, um die Kameratricks zu ermöglichen, legt man seit einiger Zeit auch in puncto Hardware regelmäßig nach und verbaut neue Kamera-Komponenten. Mit den Pixel 9-Smartphones gibt es viele Änderungen, denn es werden sowohl Marken als auch Modelle gewechselt. Vor allem die Sony IMX858 mit 50 Megapixel hat es Googles Ingenieuren angetan: Dieses Modul ist in jedem Modell verbaut und in den Pixel 9 Pro-Smartphones gleich drei Mal (pro Gerät!) zu finden. Der Sensor ist deutlich in der Größe gewachsen und verspricht somit theoretisch bessere Bilder.

Auf der folgenden einfach lesbaren Infografik könnt ihr sehen, welche Kamerasensoren in den Pixel 9-Smartphones verbaut sind. Das gilt sowohl für die Hauptkameras als auch für die Frontkameras, die ihren deutlich sichtbaren Kollegen auf der Rückseite rein technisch in kaum noch etwas nachstehen – außer, dass sie eben allein arbeiten müssen.









Spannend für Selfie-Freunde und Videotelefonierer ist der Autofokus der Frontkamera, den man erstmals im Pixel 8 Pro eingeführt hat und jetzt für alle drei Pixel 9-Smartphones einführt. Beim Pixel 9 Pro Fold gibt es keinen Autofokus und auch nur 10 Megapixel, aber dafür bietet dieser Formfaktor ganz andere Möglichkeiten zur Kameranutzung. Beim neuen Fold werden die bisher genutzten Sony-Sensoren durch Samsung-Sensoren ersetzt, die auf dem Papier eine etwas geringere Leistung bieten als der Vorgänger. Das ist dadurch zu erklären, dass das neue Fold 2mm dünner ist und die Sensoren schlicht und einfach keinen Platz gehabt haben dürften.

8K kommt

Mit den Pixel 9-Smartphones dürfte Google die Möglichkeit einführen, 8K-Videos mit 30 FPS aufzunehmen. Die Sensoren können dies bereits seit der vorherigen Generation, aber erst mit den Pixel 9-Geräten wird auch der Tensor-SoC für diese enormen Datenmengen bereit sein. Ob das Ganze von Beginn an verfügbar ist und für welche Smartphones, ist noch nicht bekannt.

