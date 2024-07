Pixel 9: Neue Leaks zeigen das Smartphone im Hands-on, magische Funktionen und Komponenten (Video)

Die Pixel 9-Smartphones rücken immer näher und sind spätestens in dieser Woche endgültig bei den Leakern angekommen, die uns viele Informationen zu den kommenden Flaggschiffen liefern konnten. Von mutmaßlich echten Fotos und Videos über die neuen magischen Features bis hin zu Details zu den einzelnen Komponenten war einiges dabei. Hier findet ihr einen schnellen Überblick aller neuen Informationen.



Google wird Mitte August die Pixel 9-Smartphones vorstellen, zu denen wir euch gerade erst alle Pixel 9-Infos zusammengestellt haben. In den folgenden Tagen gab es viele neue Informationen, die ihr vielleicht verpasst habt und an dieser Stelle noch einmal in Kurzform zusammengefasst werden. Mittlerweile haben wir einen sehr genauen Blick auf die neunte Pixel-Generation – und das im wahrsten Sinne des Wortes.

Neue magische Funktionen

Seit jeher spielt die Software bei den Pixel-Smartphones eine wichtige Rolle und hat oftmals einen großen Anteil daran, dass aus der verbauten Hardware bzw. den Komponenten noch der letzte Tropfen herausgepresst wird. Das wird auch bei der neunten Generation nicht anders sein und mittlerweile reden wir bekanntlich nicht mehr über Software-Tricks, sondern über die modernere Bezeichnung der KI-Funktionen.

Google wird den Pixel 9-Smartphones neue magische Funktionen spendieren, das hat man schon in den Teasern gezeigt und die Leaks der letzten Tage haben uns die ersten Features bereits geliefert. So wird man eine smarte Gruppenfoto-Funktion integrieren, das dynamische Erstellen von Stickern und Bildern ermöglichen sowie eine Art von Recall-Funktion.

Pixel 9-Smartphones im ersten Hands-on

Es gab schon eine ganze Reihe von Bildern der Pixel 9-Smartphones, wobei die meisten aus Renderbildern bestanden, eher spekulativer Natur waren oder in Form von Fotos in der damaligen Phase noch nicht ganz glaubwürdig waren. Jetzt gibt es neue Bilder und Videos (siehe oben), die das Smartphone in pinker Farbgebung in voller Pracht zeigen. Etwa sechs Wochen vor dem erwarteten Release ist anzunehmen, dass es sich um ein echtes Smartphone und kein Fake handelt.

Wir sehen das Pixel 9 von allen Seiten, wobei der Blick sicherlich zuerst auf die pinke Farbe fällt, die schon sehr auffällig ist und in der Form für die Pixel-Serie etwas völlig Neues ist. Es gab schon pinke Pixel-Smartphones, diese waren aber eher dezent. Dezent gibt es bei Google in diesem Jahr nicht mehr, das gilt leider nicht nur für die Farbe. Denn auch die eigentlich in den letzten Generationen recht ansprechende Kameraleiste (zumindest im Vergleich zur Konkurrenz), wird einem übergroßen Klotz geopfert. Das gilt zwar auch für andere Smartphone-Hersteller, aber die Kamera wirkt regelrecht wie ein Fremdkörper.

Natürlich sind Geschmäcker verschieden und Google hebt sich im Vergleich zu anderen Smartphone-Herstellern damit weder positiv noch negativ ab. Doch man hat über mehrere Generationen hinweg gezeigt, wie man diese Kameraleiste dezent gestalten kann und es ist kaum nachvollziehbar, dass man dieses Markenzeichen jetzt über Bord wirft…

» Das Pixel 9 im Detail von vorn

Neue Infos zu den Komponenten

Auch rund um die verbauten Komponenten gibt es neue Informationen: So haben wir erfahren, dass das Display auch in diesem Jahr wieder von Samsung geliefert wird – und zwar in einer aktualisierten Version des letztjährigen Modells. Im vergangenen Jahr war Google damit sehr erfolgreich und konnte den Titel des weltbesten Smartphone-Displays einfahren. Als weiteres gutes Omen sei zu erwähnen, dass auch Apple das baugleiche Display in den iPhone 16 Pro-Modellen einsetzen wird.

Aber nicht nur das Display wird aufgebohrt, sondern auch beim Fingerabdruckscanner sind Updates zu erwarten. Erstmals wird Google auf einen Ultraschall-Fingerabdruckscanner setzen und könnte damit die Qualität, die Erkennungsrate und die Geschwindigkeit weiter verbessern. In puncto SoC ist bekannt geworden, dass die Pixel 9-Smartphones mit dem Tensor G4 die letzte Generation sein werden, bei denen der Chip noch aus dem Hause Samsung kommt.

