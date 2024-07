Pixel 9: Googles neues Smartphone zeigt sich in voller Pracht – neues Video vom knallpinken Modell

Spätestens seit dieser Woche wissen wir, dass sich mindestens ein Pixel 9-Smartphone in knalligem Pink im Umlauf befindet, das von den Leakern wenig überraschend häppchenweise präsentiert wird. Nachdem wir gestern die Rückseite zu sehen bekommen haben, gibt es jetzt ein neues Video vom kommenden Google-Smartphone, das die Vorderseite mit eingeschaltetem Display sowie die Ränder zeigt.



Google wird gut sechs Wochen die Pixel 9-Smartphones vorstellen und im Zuge dessen sowohl laut früheren Informationen als auch der aktuellen Leak-Welle ein knallpinkes Pixel 9 auf den Markt bringen. Wir haben euch bereits das Video von der Rückseite mit der fast schon schockierend großen Kameraleiste gezeigt, das ihr euch hier ansehen könnt. Es wurde bereits angekündigt, dass weitere Leaks folgen – und hier ist der Erste.

Das Pixel 9 (ohne Pro) wird erneut in der Hand des Leakers gezeigt, der uns das Smartphone sowohl von der Vorderseite als auch allen anderen Perspektiven zeigt. Wir sehen es daher aus allen Richtungen, wobei sich alle bisher geleakten Renderbilder bestätigen. Überraschungen sind an den Seiten nicht zu erwarten, sodass wir uns eher auf die Gesamtform und das Display konzentrieren können. Und dabei natürlich auf die Bezels und Abrundungen.

Das Pixel 9 wird mit einem stärker abgerundeten Äußeren auf den Markt kommen, das bestätigt sich auch in diesem Video wieder. Die Geschmäcker gehen in diesem Punkt sicherlich auseinander, sodass sich nicht bewerten lässt. Der Rand um das Display ist möglichst klein gehalten und man hat versucht, die Abstände vom oberen und unteren Rand in etwa gleich zu halten.









Viel mehr neue Details sind gar nicht zu sehen. Erwähnenswert ist vielleicht noch der sichtbare Pixel 9 Wallpaper, der schon vor Wochen geleakt ist und auf dem Display zu sehen ist. Erwähnenswert ist, dass der Wallpaper nicht zur Farbe des Smartphones passt. Denn eigentlich müsste auf dem pinken Smartphone die pinke Variante genutzt werden, aber das kann natürlich jederzeit vom Nutzer geändert werden. Dennoch sollte es bei der Bewertung der Authentizität nicht gänzlich unter den Tisch fallen.

Ob diese Videos echt sind oder nicht, lässt sich nicht mit letzter Sicherheit bestätigen, in den letzten Jahren gab es allerdings so gut wie keine Fakes und selbst frühe Leaks hatten sich stets als wahr herausgestellt. Da wir jetzt „nur“ noch sechs Wochen von der Präsentation entfernt sind, sollte uns eigentlich nichts mehr überraschen.

[Android Authority]