Pixel 9-Smartphones: Neue magische Funktion zeigt sich – ‚Add Me‘ für vollständige Gruppenfotos (Leak)

Gestern gab es erste Informationen zur neuen Google-KI auf den Pixel 9-Smartphones, die im Vorfeld bereits als „magische Funktionen“ angeteasert wurden und sich jetzt in ersten Details zeigen. Eine dieser magischen Funktionen wird die Kamera betreffen und dürfte wohl dafür sorgen, dass auch die wichtigste Person auf einem Gruppenfoto zu sehen sein wird – nämlich ihr selbst.



Gruppenfotos sind vor allem mit dem Smartphone ein beliebtes Format, doch oftmals ist es schwer, alle Personen auf ein Foto zu bekommen. Abhilfe schafft ein Selfiestick, eine nette andere Person oder vielleicht in Zukunft eine neue KI-Funktion auf den Pixel-Smartphones. Ein neuer Leak zur kommenden Google-KI gibt jetzt einen ersten Hinweis auf die Funktion „Add Me“.

Laut der kurzen Beschreibung wird diese Funktion dafür sorgen, dass man selbst auf einem Gruppenfoto zu sehen ist. Wie das genau funktionieren wird, geht allerdings nicht hervor. Da wir hier von „magischen KI-Funktionen“ reden, kann es nur eine Form der Bildmanipulation sein. Vielleicht lässt sich die Hauptkamera und Frontkamera gleichzeitig aktivieren, sodass man selbst fotografiert und in das Gruppenfoto hineingebracht wird. In einfacher Umsetzung gibt es so etwas seit vielen Jahren, aber vielleicht wird „Add Me“ dafür sorgen, dass es echt aussieht.

Eine weitere Möglichkeit wäre, dass ein Gruppenfoto mehrfach aufgenommen wird, in der zweiten Runde eine andere Person fotografiert und man so selbst auf das Foto gelangt. Das könnte aufgrund unterschiedlicher Posen aber sicherlich zur Herausforderung für die KI sein. Dazu kommt, dass es in der Beschreibung heißt, dass „sichergestellt“ ist, dass man darauf zu sehen ist. Ein zweites Foto schießen zu müssen, passt nicht ganz dazu. Vielleicht wird es in den nächsten Tagen weitere Details geben…

» Pixel 9-Smartphones: Das ist die neue Google-KI – bringt eine Recall-ähnliche KI-Screenshot-Suche mit (Leak)

[Android Authority]