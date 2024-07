Pixel-Smartphones: So gelingt der Factory Reset ohne Probleme – Google bestätigt schweres Brick-Problem

Auch Nutzer der Pixel 6-Smartphones dürfen sich noch über regelmäßige Updates sowie volle Unterstützung durch Google freuen – und werden diese in den nächsten Wochen vielleicht auch brauchen. Denn jetzt wurden die seit einigen Tagen kursierenden Berichte bestätigt, dass das Zurücksetzen eines Pixel 6 zu einem gebrickten Gerät führen kann. Google hat nun eine Anleitung veröffentlicht, wie der Factory Reset problemlos funktionieren kann.



Es ist sicherlich ein nicht alltägliches Problem, aber dennoch extrem ärgerlich, wenn man in dieses reintappt: Nutzerberichte besagen, dass sie ihr Pixel 6-Smartphone oder Pixel 6a aus diversen Gründen zurückgesetzt haben und das Gerät anschließend nicht mehr booten konnte. In einigen Fällen sollen sich Nutzer selbst helfen haben können, doch bei den allermeisten Betroffenen (die sicherlich nicht so zahlreich sind) ist das Smartphone danach nicht mehr nutzbar. Jetzt hat Google baldige Abhilfe versprochen und wichtige Tipps veröffentlicht, wie der Factory Reset erfolgreich sein kann:

Um dieses Problem zu vermeiden, empfehlen wir, Ihr Gerät nach dem Neustart nach einer Systemaktualisierung 15 Minuten lang eingeschaltet und im Leerlauf zu lassen . Nach dieser Zeit können Sie Ihr Gerät auf die Werkseinstellungen zurücksetzen. Alternativ können Sie Ihr Gerät auf die Werkseinstellungen zurücksetzen, bevor Sie das neueste Systemupdate durchführen.

Wenn Sie Ihr Pixel 6, 6 Pro oder 6a bereits auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt haben und Probleme auftreten, verfolgen Sie diesen Thread für weitere Informationen und Updates. Das Team hat die Grundursache des Problems identifiziert und arbeitet an der Entwicklung der bestmöglichen Lösung.

Der wichtigste Tipp ist es in diesen Tagen sicherlich, das Smartphone einfach gar nicht zurückzusetzen, wenn es nicht unbedingt erforderlich ist oder dies im besten Fall einigen Wochen zu verschieben, bis der Bugfix ausgerollt wird. Betroffen sind sowohl das Pixel 6 als auch das Pixel 6 Pro und das Pixel 6a. Auch wenn sie nicht erwähnt werden, würde ich aus reiner Vorsicht vielleicht auch das Factory Reset bei anderen Pixel-Generationen eher vermeiden.

