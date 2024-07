Pixel-Smartphones: Google verabschiedet sich von Samsung; erster neuer Tensor-SoC ist wohl fertig (Bericht)

Mit der zehnten Pixel-Generation wird Google erstmals seit mehreren Jahren wieder eine große Änderung unter der Haube vornehmen, denn der kommende Tensor G5 wird nicht mehr von Samsung, sondern von TSMC produziert. Das ist aber kein unbedeutender Lieferantenwechsel, sondern gibt Google deutlich mehr Kontrolle über die gesamte Chip-Architektur als bisher. Jetzt soll dieser den ersten Testlauf erfolgreich gemeistert haben.



Erst vor wenigen Wochen hatte sich die seit langer Zeit bekannte Information bestätigt, dass Google mit den Pixel 10-Smartphones und dem Tensor G5 zu TSMC wechselt und jetzt gibt es Berichte aus zuverlässiger Quelle, dass die erste Generation wohl vor der Fertigstellung steht. Der Tensor G5 hat die ersten Testläufe erfolgreich gemeistert und soll somit schon jetzt für die Produktion bereit sein. Weil die SoC-Produktion lange Vorlaufzeiten hat, dürfte es ab diesem Punkt kaum noch Veränderungen geben.

Die fünfte Tensor-Generation bedeutet für Google aber nicht nur einen Lieferantenwechsel, sondern auch deutlich mehr Einfluss auf die Gesamtgestaltung des SoC. Denn während die ersten vier Tensor-Generationen auf einem Samsung Exynos basierten und sich entsprechend an dessen Rahmen halten mussten, konnte die Architektur für die fünfte Generation von Grund auf selbst entworfen und umgesetzt werden. Sicherlich werden Googles Ingenieure das Rad nicht neu erfinden, aber für die kommenden Generationen lassen sich Schwerpunkte setzen, die bisher vielleicht nicht möglich gewesen sind.

Wir dürfen gespannt sein, was Google für die erste Generation plant, mit der man im fünften Jahr der Tensor-Serie den nächsten wirklich großen Schritt wagt. Durch den vorgezogenen Pixel-Zeitplan ist die Wartezeit jetzt nicht mehr ganz so lang wie bisher erwartet, aber dennoch sind wir noch mindestens ein Jahr von der folgenden Pixel-Generation entfernt, die in wenigen Wochen noch einmal mit den Pixel 9-Smartphones und dem Tensor G4 nachlegt.

» Pixel 9: Googles neues Smartphone zeigt sich in voller Pracht – neues Video vom knallpinken Modell

» Pixel 9-Smartphones: Neue magische Funktion zeigt sich – ‚Add Me‘ für vollständige Gruppenfotos (Leak)

Letzte Aktualisierung am 27.06.2024 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung!