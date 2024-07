Pixel & Spotify: Musikstreaming bringt die Smartphones vollständig zum Absturz – Nutzer melden Probleme

Wenn unter Android eine App abstürzt, dann ist dies normalerweise kein großes Problem und nach wenigen Schritten geht es weiter. Doch seit zwei Tagen berichten vermehrt Nutzer der Pixel-Smartphones von Abstürzen von Spotify, die das gesamte System zum Absturz bringen. Ausgelöst wird es durch den Start des Musikstreamings, sodass die App derzeit praktisch nicht nutzbar ist.



Immer mehr Nutzer der Pixel-Smartphones müssen in diesen Tagen auf das Musikstreaming von Spotify verzichten, zumindest wenn man aktuellen Fehlerberichten glauben will, die seit dem 1. Juli an vielen Stellen aufploppen. Nutzer berichten, dass sich die Spotify-App auf den Pixel-Smartphones ganz normal starten lässt, doch sobald das Musikstreaming gestartet wird, stürzt die App ab und reißt das gesamte System mit. Das Ganze zeigt sich durch die Fehlermeldung, dass das System-UI abgestürzt ist.

Das ist ein recht merkwürdiges Verhalten, denn normalerweise sind solche Abhängigkeiten bis tief in das System hinein unter Android eine Seltenheit und durch diverse Sandbox-Schichten kaum möglich. Einige Nutzer vermuten, dass das jüngste Spotify-Update für das Problem verantwortlich ist, doch dieses wurde wohl erst seit dem gestrigen 2. Juli überhaupt ausgerollt. Auch das jüngste Android-Update wurde erst gestern Abend veröffentlicht und kann somit nicht der Grund sein.

Daher ist der Grund bisher noch nicht bekannt, aber auch einen Workaround gibt es bisher nicht. Das Zurücksetzen der App sowie das Löschen des Cache hat nicht geholfen. Zwar kann das Smartphone durch einen einfachen Neustart wieder problemlos genutzt werden, aber das Musikstreaming von Spotify muss erst einmal außen vor bleiben. Es ist anzunehmen, dass entweder Google oder Spotify das Problem sehr schnell erkennen und beheben werden.

[9to5Google]