Pixel 9-Smartphones: Google verbaut starkes Samsung-Display – gleiches Modell wie im iPhone 16 Pro

Google wird in einigen Wochen die Pixel 9-Smartphones vorstellen, die in diesen Tagen vor allem durch geleakte kurze Hands-on-Videos auf sich aufmerksam machen. Aber auch an anderer Stelle gibt es neue Informationen, die vielleicht positiv aufgenommen werden könnten: Laut einem Bericht soll Google für die Pixel 9-Smartphones das gleiche Samsung-Display verwenden, wie die neuen Apple-Flaggschiffe.



Rund um die Pixel 9-Smartphones hat es in den letzten Tagen viele neue Informationen gegeben, wobei vor allem die Spezifikationen bereits weitestgehend bekannt sind. Jetzt gibt es ein neues Detail zu den Displays in der neunten Pixel-Generation, die laut einem Bericht wie bei den Pixel 8-Smartphones aus dem Hause Samsung stammen sollen. Es soll sich um ein aktualisiertes Samsung M14 handeln.

Für Google hätte in puncto Display bei den Pixel 8-Smartphones gar nicht besser laufen können, denn diese haben kurz nach dem Verkaufsstart den Titel der weltbesten Smartphone-Displays errungen und damit den ersten Platz erobert. Es gibt also keinen Grund, nach einer Alternative zu suchen und es bleibt zu hoffen, dass auch die aktualisierte Version ähnlich gut funktionieren wird. Laut dem Bericht soll das Display in allen vier Pixel 9-Geräten (9, 9 Pro, 9 Pro XL und 9 Pro Fold) zum Einsatz kommen.

Was Google vielleicht noch in der Wahl bestärken könnte, ist die Tatsache, dass auch Apple diese Displays in der neuen iPhone 16-Generation nutzen wird. Allerdings nur in den Pro-Varianten, sodass man in diesem Punkt mit dem kleinen Pixel 9 einen gewissen Vorsprung haben könnte. Schlussendlich hängt es auch von anderen Faktoren und dem Feintuning ab, aber die Richtung scheint auf jeden Fall zu stimmen.

[9to5Google]