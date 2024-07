Pixel 9: Googles neues Smartphone zeigt sich in einem knalligem Pink – Video zeigt kurzes Hands-on

Google wird schon in wenigen Wochen die Pixel 9-Smartphones vorstellen, die in den vergangenen Wochen mehrfach auch etwas umfangreicher geleakt worden sind – und jetzt zeigt sich das kleinste Modell der Reihe erneut. Ein vor wenigen Stunden veröffentlichtes Video zeigt das Pixel 9 in einem überraschend knalligen Pink, das die fast schon überdimensional wirkende Kameraleiste noch einmal betont – und das ist in diesem Fall vielleicht nicht positiv zu bewerten.



Die Pixel 9-Smartphones dürften in diesem Jahr deutlich früher als bisher erwartet vorgestellt werden, denn Google lädt schon Mitte August zum Hardware-Event, das uns mit ziemlicher Sicherheit die neunte Pixel-Generation bringen wird. Daher ist es nicht mehr ganz so verwunderlich, dass die neuen Smartphones schon seit Wochen immer wieder in den Händen der Leaker oder deren Quelle auftauchen.

Nachdem es schon vor einigen Wochen mehrere Bilder aller drei Pixel 9-Smartphones gegeben hat, ist jetzt ein Video aufgetaucht, dass das Pixel 9 (ohne Pro) angeblich als Vorserienmodell zeigt, das in Algerien aufgetaucht ist. Im unten eingebundenen Video sehen wir da Smartphone in einem knalligen Pink und damit in einem Farbton, den es in dieser Intensität bei Google bisher noch nicht gegeben hat und an den sich auch nur wenige andere Smartphone-Hersteller überhaupt herangetraut haben.

Schaut euch einmal das kurze Video an, das man schon als kurzes Hands-on bezeichnen könnte. Sicherlich eine Überraschung, dass das Smartphone schon jetzt in diesem Umfang auftaucht, mit dieser knalligen Farbe und dann auch noch in einem Design, das meiner ganz persönlichen Meinung nach von Generation zu Generation eher schlimmer als besser wird.









Nachdem sich die Augen an das knallige Pink gewöhnt haben, fällt sofort die Kameraleiste auf, bei der die Hardware-Designer in diesem Jahr gar nicht mehr versuchen, diese irgendwie zu kaschieren, schön zu gestalten oder anderweitig zu verstecken. Stattdessen wird sie fast schon betont. Das tun andere Smartphone-Hersteller zwar auch (was nicht wirklich schön aussieht, aber technisch kaum anders umsetzbar ist), aber in den ersten Pixel-Generationen seit dem Neustart hat man das aus meiner subjektiven Sicht doch deutlich besser gelöst.

Für die nächsten Tage hat der Leaker weitere Informationen angekündigt. Wir dürfen schon gespannt sein, ob es mehr Details vom Pixel 9 gibt oder vielleicht weitere Videos vom Pixel 9 Pro und Pixel 9 XL.

