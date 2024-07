Pixel 9-Smartphones: Google dreht an der Preisschraube – so viel sollen die Smartphones in Deutschland kosten

Google wird in weniger als vier Wochen die Pixel 9-Smartphones vorstellen, die sich längst in voller Pracht und mit vielen technischen Daten bei den Leakern gezeigt haben. Man kann sich über all diese Dinge und die neuen Stärken der Smartphones freuen, doch am Ende zählt natürlich der Preis, den Google dafür aufruft. Ein Leak verrät nun, mit welchen Preisen ihr rechnen müsst: Es wird sehr teuer.



Schon Mitte August, also in weniger als vier Wochen, lädt Google zum ‚Made by Google‘-Event, auf dem unter anderem die Pixel 9-Smartphones vorgestellt werden – in diesem Jahr gleich in vier verschiedenen Varianten. Wir haben euch hier im Blog schon häufiger alle Informationen zu den Smartphones zusammengetragen und so manch einer hat vielleicht schon für sich eine potenzielle Kaufentscheidung getroffen. Gut möglich, dass sich diese durch die kürzlich geleakten Verkaufspreise ein wenig revidieren.

In der folgenden Auflistung findet ihr die Preisgestaltung der neuen Pixel 9-Smartphones, wie sie laut einem französischen Händler aussehen wird. Gut möglich, dass es noch im ein- bis zweistelligen Bereich rauf oder runter gehen wird, aber tendenziell sollten die Preise aus Frankreich auch den deutschen Preisen entsprechen. Also haltet euch fest, einmal schlucken und dann schaut euch die erwartete Preisgestaltung der Pixel 9-Smartphones an.

Pixel 9

128 GB: 899 Euro

256 GB: 999 Euro

Pixel 9 Pro

128 GB: 1099 Euro

256 GB: 1199 Euro

512 GB: 1329 Euro









Pixel 9 Pro XL

128 GB: 1199 Euro

256 GB: 1299 Euro

512 GB: 1429 Euro

1 TB: 1689 Euro

Pixel 9 Pro Fold

256 GB: 1899 Euro

512 GB: 2029 Euro

Ob sich Google mit dieser Preisgestaltung nicht etwas zu weit aus dem Fenster lehnt, müssen wir abzuwarten und entscheiden schlussendlich die Käufer durch ihre Handlung. Denn immerhin stagnieren die Verkaufszahlen der Pixel 9-Smartphones schon jetzt und wenn man keinen wirklich sehr sehr guten Anreiz zum Kauf der neunten Generation schafft – immerhin die letzte mit dem „alten“ Tensor-SoC und somit eine Generation vor dem erwarteten großen Pixel 10-Sprung – könnte es schwer werden.

