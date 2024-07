Pixel 9: Werden Googles neue Smartphones zu teuer? Starker Preisanstieg für die Übergangs-Generation

In knapp vier Wochen wird Google die Pixel 9-Smartphones auf den Markt bringen, die in vielen Bereichen im Vergleich zum Vorgänger nachlegen – leider auch beim Preis. Die erwarteten Pixel 9-Verkaufspreise springen mit dieser Generation in eine neue Dimension und könnten aus Sicht vieler Nutzer den Bogen vielleicht entscheidend überspannen, trotz aller Vorteile.



Vor wenigen Tagen sind die Verkaufspreise der Pixel 9-Smartphones durchgesickert und dürften so manchen interessierten Nutzer sicherlich erstmals schlucken lassen haben: Es gibt lediglich zwei Modelle, nämlich die beiden Standardgeräte, die noch im hohen dreistelligen Bereich unterwegs sind. Wer sich für ein Pro-Modell entscheidet, egal welche Speicherplatzkonfiguration, legt einen vierstelligen Betrag auf den Tisch und beim Pixel Fold in der höchsten Ausstattung knackt man gar die 2000er-Marke.

Das sind wirklich heftige Preise, bei denen sich so mancher interessierter Nutzer sicherlich zwei Mal überlegen wird, ob es wirklich schon ein neues Pixel-Smartphone sein muss. Denn in einer guten Aktion gibt es die Pixel 8-Smartphones für bald die Hälfte des Preises und einen solch großen Leistungssprung machen die Geräte nicht. Erst mit dem Pixel 10 ist ein größerer Leistungssprung zu erwarten. Ohnehin kann man die Pixel 9-Geräte als Übergangsgeneration bezeichnen, denn mit den 2025er-Smartphones kommt ein brandneuer SoC.

Dass man gerade für diese Übergangsgeneration das Portfolio kräftig aufstockt (vier statt zwei Varianten) und dann auch noch solch stolze Preise aufruft, könnte die Pixel-Verkaufszahlen weiter sinken lassen. Es würde mich persönlich schon sehr überraschen, wenn Google mit den Smartphones neue Verkaufsrekorde aufstellt, so wie man das zuletzt mit dem Pixel 6, dem Pixel 7 und kurzzeitig dem Pixel 8 getan hat. So viel Software- und KI-Tricks kann man gar nicht aus dem Hut zaubern.









Google kaschiert den Preis

Erst vor wenigen Tagen wurde bekannt, dass Pixel 9-Nutzer mehrere Monate Gemini Advanced gratis erhalten. Gemeinsam mit den üblichen Vorteilen des mehrmonatigen Google One-Abos und mehrmonatigen YouTube Premium-Abos kann man da schon weit über 200 Euro abziehen. Allerdings nur dann, wenn man diese Abos ohnehin abgeschlossen hätte und sich dadurch tatsächlich etwas einspart. Erhält man es nur zusätzlich und nutzt es eher aus Neugier, ist das nicht mehr als ein nettes Gimmick.

Zusätzlich kann man sicherlich wieder damit rechnen, dass es in den ersten zwei Wochen eine kostenlose Pixel Watch (3) oder Pixel Buds Pro 2 gratis gibt, aber das sind Vorverkaufsaktionen und spielen mittelfristig und vor allem langfristig keine Rolle – daher klammere ich sie in dieser Betrachtung einmal aus. Ob die Nutzer daher wirklich bereit sind, 1000 Euro und mehr für ein Google-Smartphone ausgeben – was sich sonst eigentlich nur Apple und vielleicht noch Samsungs Premium-Abteilung erlauben darf – wage ich nicht zu beantworten.

Auf der anderen Seite muss man aber auch die von mir im vergangenen Jahr eingeführte Bewertung von Preis pro Pixel-Jahr betrachten. Denn auch die Pixel 9-Smartphones werden ziemlich sicher wieder sieben Jahre mit Updates versorgt. Bei den meisten anderen Smartphone-Hersteller erhaltet ihr nur die Hälfte. Wer sich also effektiv den nächsten Smartphone-Kauf ersparen würde, spart unter dem Strich durch den Pixel 9-Kauf Geld. Allerdings muss Google dann auch wirklich dranbleiben und solche großen Mehrwerte schaffen, dass ein Pixel 9 auch im Jahr 2030 und darüber hinaus noch Spaß macht. Und das muss man erst noch beweisen…

» Pixel 9-Smartphones: Google dreht an der Preisschraube – so viel sollen die Smartphones in Deutschland kosten

» Pixel Watch 3: Google erhöht die Preise – so viel sollen die neuen Smartwatches in Deutschland kosten (Leak)

Letzte Aktualisierung am 20.07.2024 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung!