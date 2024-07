Google Chrome: Neuer Performance-Boost auf Knopfdruck kommt – so könnt ihr es jetzt schon nutzen

An Webbrowser werden viele Anforderungen gestellt, zu denen es unter anderem gehört, ein flüssiges Surfvergnügen mit einer hohen Performance zu gewährleisten. Das weiß auch das Team von Google Chrome und arbeitet jetzt an einem neuen Tool, das die Performance des Browsers auf Knopfdruck erhöhen soll. Wer möchte, kann diese neue Funktion schon jetzt ausprobieren.



Webbrowser haben es nicht leicht, denn viele Webseiten benötigen heute viel Rechenpower, sollen aber dennoch flüssig und jederzeit auf Knopfdruck verfügbar sein. Es soll keine unnötige Ladezeit geben, Wartezeit schon gar nicht, der Speicher und der Prozessor aber dennoch nicht voll ausgelastet werden. Um diesen Drahtseilakt zu bewältigen, hat Google in den letzten Jahren einige Features wie den Memory Saver und den Energy Saver eingeführt. Außerdem ermöglicht man es, Tabs zurückzustellen und einiges mehr.

Einige Features sind im Hintergrund aktiv, andere müssen manuell von selbst aktiviert werden. Dennoch kann es immer wieder vorkommen, dass einzelne Tabs den gesamten Browser in den Abgrund ziehen können. Mit einem neuen Tool will man es den Nutzern jetzt ermöglichen, dieses Problem zu beheben – und das mit nur einem Knopfdruck. Sobald die Performance in den Keller geht, soll ein Popup erscheinen, das ihr auf dem obigen und den folgenden Screenshots sehen könnt.

Das Tool erkennt das Problem und macht einige Vorschläge, wie dieses zu beheben ist. Auf Knopfdruck werden dann die jeweiligen Webseiten oder Erweiterungen zurückgestellt.









Das Tool wird derzeit unter drei verschiedenen Titeln getestet, wobei die Funktionsweise stets dieselbe ist: „Keep performance speedy“, „Performance boost available“ oder „Performance Issue alert“. Grundsätzlich tut es dasselbe, aber die Bedeutungen unterscheiden sich meiner Einschätzung nach schon: Soll der Browser so schnell bleiben wie gewohnt? Das ist positiv. Es steht ein Booster bereit – noch positiver. Dass ein Performance-Problem entdeckt wurde, ist hingegen negativ.

Wer das Ganze schon jetzt einmal ausprobieren möchte, kann das durch Aktivierung des folgenden Flags im Browser tun: Öffnet einfach die interne Seite chrome://flags im Chrome Canary, sucht dort den Eintrag #performance-intervention-ui und aktiviert dieses. Nach einem Neustart des Browsers ist die entsprechende Funktion aktiviert.

