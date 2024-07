Pixel Buds Pro 2: Googles smarte Kopfhörer zeigen sich jetzt in einem neuen Design (Galerie)

Google wird sehr wahrscheinlich schon in gut drei Wochen die Pixel Buds Pro 2 vorstellen und damit die Premium-Version der smarten Kopfhörer in die zweite Generation bringen. Jetzt hat ein Schutzhüllen-Hersteller das falsche Knöpfchen gedrückt und zeigt uns durch einen ganzen Schwung an Bildmaterial das überarbeitete Design der smarten Kopfhörer.



Kürzlich gab es nach längerer Ruhephase den ersten großen Leak rund um die Pixel Buds Pro 2, der uns die neuen Farben der smarten Kopfhörer verraten hat. Jetzt gibt es einen weiteren Leak, der durch sein Bildmaterial sowohl eine der durchgesickerten Farben bestätigt, als auch das neue Design der kleinen Ohr-Gadgets zeigt. Auch bei diesen durften Googles Hardware-Designer aktiv werden und einige Veränderungen vornehmen.

So zeigt sich auf den Fotos, dass das Äußere der Kopfhörer eine veränderte Form haben wird und die Gadgets ein klein wenig in der Größe wachsen. Außerhalb des direkten Vergleichs wird das wohl kaum auffallen, aber so mancher Nutzer könnte ganz froh darüber sein, dass Google das eigene Design beibehält und nicht auf die viel kopierte AirPods-Variante setzt. Aber es gibt noch eine weitere Änderung, die erst auf den zweiten Blick auffällt:

Die kleinen Rillen an der Außenseite der Kopfhörer sind jetzt ebenfalls passend zum Rest des Gehäuses eingefärbt. Bisher waren diese bei allen Varianten in Schwarz gehalten und somit sehr auffällig, was mit der neuen Generation abgestellt wird. Am Case selbst scheint es keine Änderungen zu geben. Schaut euch für alle Details einfach die folgenden Renderbilder der Spigen-Schutzhülle an, die von Amazon zu früh veröffentlicht wurden.









[9to5Google]