Pixel 9 Pro XL vs. Pixel 8 Pro: Leaker zeigen die beiden Smartphones im direkten Vergleich (Galerie)

Die Pixel 9-Smartphones werden schon in wenigen Wochen die Nachfolge der achten Pixel-Generation antreten und durch einige Verbesserungen um die Gunst der Nutzer buhlen. Jetzt haben Leaker das bereits seit einigen Tagen kursierende Pixel 9 Pro XL mit dem Vorgänger verglichen und eine Reihe von Bildern veröffentlicht, die die äußeren Unterschiede zwischen den Generationen zeigen.



Für viele Pixel-Interessierte könnte sich schon bald die Frage stellen, ob sie zu einem neuen Pixel 9 oder zu einem Pixel 8 greifen sollen. Aufgrund der funktionell eher kleineren Sprünge, der nach aktuellem Stand kaum verbesserten Komponenten und vor allem den sieben Jahren Software-Updates könnte das noch sehr interessant werden. Jetzt haben Leaker neben den seit einigen Tagen kursierenden Fotos des Pixel 9 Pro XL auch einen Vergleich veröffentlicht.

Auf den folgenden Bildern seht ihr das Pixel 8 Pro sowie dessen Nachfolger Pixel 9 Pro XL im direkten Vergleich miteinander. Aufgrund der doch deutlich veränderten Kameraleiste könnt ihr sofort erkennen, welches Smartphone welches ist. Ich denke, dass das auch viel Geschmackssache ist und sich viele Nutzer nach dem ersten Schock auch recht schnell an die neue Kameraleiste gewöhnen können. Persönlich wäre ich mehr im dezenten Bereich unterwegs, aber in den meisten Fällen schaut man sein Smartphone dann doch von vorn an 🙂

Schaut euch die folgenden Bilder an und entscheidet dann einfach selbst, wie wichtig diese äußeren Werte sind oder ob dann doch mehr das Innere gewinnt. Zumindest in puncto Kamera-Ausstattung der Pixel 9-Smartphones legt Google technisch gesehen nach. Ob sich das auch in den Bildergebnissen widerspiegeln wird, werden dann wohl erst die Tests nach der Präsentation zeigen können.









[9to5Google]