Pixel Tablet: Google optimiert ‚Circle to Search‘ – neue Art der Suche mit permanenter Taskleiste nutzen (Video)

Google hat erst vor wenigen Wochen das neue Circle to Search für das Pixel Tablet eingeführt, mit dem das Analysieren von aktuell gezeigten Inhalten auf dem Display sehr einfach ist – aber nicht in allen Fällen. Bisher gab es wohl das Problem, dass bei Nutzung der permanent eingeblendeten Taskleiste kein ‚Circle to Search‘ nutzbar ist, was gerade in dieser Kombination sehr ärgerlich ist. Mit der Android 15 Beta wird das behoben.



Mit ‚Circle to Search‘ hat Google ein sehr einfaches Produkt zur Analyse der auf dem Display gezeigten Inhalte geschaffen: Einfach einkreisen und schon wird es mit Unterstützung von Google Lens durchsucht und möglicherweise mit weiteren Informationen und Funktionen ausgestattet. Aufgerufen wird ‚Circle to Search‘ über einen langen Tap auf den Home-Button, allerdings hat das bisher nicht in allen Konfigurationen auf dem Pixel Tablet funktioniert. Denn bei Nutzung der permanenten Taskleiste hat die Funktion nicht reagiert.

Im obigen Video könnt ihr sehen, dass sich Circle to Search bei einer bei Bedarf eingeblendeten Taskleiste nutzen lässt, während es bei der dauerhaften Einblendung keine Funktion zeigt. Das ist natürlich sehr unschön und gerade in dieser Kombination nicht wirklich hilfreich, aber glücklicherweise nur ein Bug. Mit der gestern Abend veröffentlichten Android 15 Beta 3 wird das Problem behoben, daher kann es vielleicht noch etwas länger dauern, bis man diese Funktion für alle Nutzer ändert.

Gut möglich, dass Circle to Search zukünftig noch weitere Methoden zum Aufruf erhält, um den schnellen Zugang zu ermöglichen. Auch ein Start am Desktop steht immer noch aus, soll sich aber in der erweiterten Roadmap befinden und hat sich erst vor wenigen Wochen auf ersten Screenshots gezeigt: Circle to Search im Chrome-Browser.

