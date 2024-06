Google Home: Neue Smart Home-Oberfläche für das Pixel Tablet kommt – Displayschoner für Android 15

Die von Google Home angebotenen Smart Home-Kontrollen wurden in den letzten Wochen deutlich breiter aufgestellt und kommen jetzt auch in einer komfortableren Variante auf das Pixel Tablet: Mit der aktuellen Android 15 Beta 3 lassen sich die Smart Home-Kontrollen in wenigen Schritten als Bildschirmschoner auswählen und diese im Ambient-Modus zur Steuerung und Statusanzeige nutzen.



Erst vor wenigen Wochen hat Google Home sowohl das neue Homescreen-Widget für Android als auch die neue Smart Home-Steuerung für Wear OS eingeführt und jetzt geht man im Rahmen der neuen Android 15 Beta 3 den Weg auf das Pixel Tablet. Dieses fungiert bekanntlich in einer Nebenfunktion als Smart Display, sodass eine möglichst komfortable Smart Home-Steuerung an diesem Gerät viel Sinn ergibt. Und genau eine solche führt man jetzt ein.

Die Smart Home-Kontrolle kann jetzt als Bildschirmschoner ausgewählt werden, der nach Ablauf einer bestimmten Zeit oder beim Aufstecken auf die Ladestation aktiv wird. Es zeigt sich die auf obigem Screenshot abgebildete Oberfläche mit den wichtigsten Smart Home-Kontrollen – eine für diesen Einsatzbereich schicke und praktische Startseite. Zusätzlich zu den einzelnen Statusmeldungen und Schaltern gibt es die Möglichkeit, die Inhalte zu bearbeiten oder die Reihenfolge zu ändern. Außerdem wird die Uhrzeit oben rechts gezeigt, um die Aufgabe als Displayschoner zu erfüllen.

Die neue Auswahl steht für Pixel Tablet-Nutzer mit der aktuellen Android 15 Beta 3 zur Verfügung und dürfte mit dem Rollout des neuen Betriebssystems in einigen Monaten für alle Tablet-Nutzer angeboten werden. Vielleicht auch schon etwas früher, bisher gibt es in diese Richtung keine Informationen.

[9to5Google]