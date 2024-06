Pixel Launcher & Android 15: Endlich mehr Übersicht auf dem Homescreen – zweizeilige App-Namen kommen

Nutzer des Pixel Launcher dürfen sich auf ein Update freuen, das in diesen Tagen im Zuge der aktuellen Android 15 Beta ausgerollt wird: Nach vielen Jahren haben sich Googles Designer dazu durchgerungen, endlich zweizeilige App-Namen auf dem Homescreen sowie im App Drawer zu ermöglichen, sodass diese nicht mehr unnötig gekürzt werden müssen. Die schon vor einigen Wochen entdeckte Funktion kann jetzt aktiviert werden.



Jede Android-App besitzt grundsätzlich eine vom App-Entwickler festgelegte Bezeichnung, die an vielen Stellen verwendet wird. Das beginnt im App Store, geht weiter über den App Drawer, den Homescreen bis hin zu den Einstellungen oder auch den Teilen-Dialog. Doch während der Name im Google Play Store oder in den App-Auflistungen vollständig angezeigt wird, wird dieser ausgerechnet an der meistgenutzten Stelle – nämlich am Honmesccreen und im Drawer gekürzt. Oftmals seht ihr daher die Darstellung „[App-Name]…“.

Je nach App oder dem zugeordnetn Icon ist das kein großes Problem, aber manchmal kann es auch verwirrend werden. Zum Beispiel dann, wenn man viele Google-Apps installiert hat, die mit „Google…“ beginnen und auch noch ein ähnliches Icon besitzen. Nach vielen Jahren scheinen auch Googles Entwickler dieses Problem erkannt zu haben und bringen mit dem Rollout der Android 15 Beta 3 eine neue Funktion in den Pixel Launcher, die dieses Verhalten optional ändern kann.

Zuvor war das Ganze nur durch das Umlegen von versteckten internen Schaltern möglich, doch jetzt gibt es eine neue Einstellung in der Darstellung der App-Liste. Standardmäßig ist die Option interessanterweise deaktiviert, sodass es für Nutzer, die nicht in den Einstellungen unterwegs sind, erst einmal zu keiner Änderung kommt. Für die neue Darstellung setzt man auf das denkbar simpelste Konzept: Man nutzt den ohnehin meist reichlich zur Verfügung stehenden Platz unter dem App-Icon.









Wir ihr auf den Screenshots erkennen könnt, wird durch Aktivierung der Option „Show long app names“ die zweite Zeile freigeschaltet, die schon eine deutlich längere Darstellung der Bezeichnung ermöglicht. Hat es ein Entwickler viel zu gut gemeint und einer App einen solch langen Namen verpasst, dass dieser selbst drei Zeilen einnehmen könnte, ist das zum aktuellen Stand übrigens noch nicht möglich. Es ist explizit nur von zwei Zeilen die Rede.

