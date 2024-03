Pixel Launcher: Google ermöglicht jetzt den Wechsel der Standardsuchmaschine – Rollout beginnt (Screenshots)

Der Pixel Launcher ist der Standard-Launcher auf den Pixel-Smartphones und hat in den letzten Wochen eine ganze Reihe von Neuerungen erhalten, die wir euch bereits vorgestellt haben. In Kürze dürfte eine weitere Neuerung einziehen, die Google wohl nicht ganz freiwillig integriert: Erste Nutzer haben jetzt die Möglichkeit, die Standardsuchmaschine im Launcher und somit auch auf dem Homescreen auszuwählen.



Die Google-Suchleiste ist ein zentrales Element des Pixel Launcher, denn diese befindet sich direkt auf dem Homescreen sowie in der App-Suche. Bisher lässt sich die Suchleiste weder deaktivieren noch verschieben, doch das soll sich in diesen Tagen – zugunsten einer alternativen Suchmaschine. Denn erste Nutzer erhalten jetzt die Möglichkeit, in den Einstellungen eine alternative Suchmaschine festzulegen. Diese Option ist nicht tief in den Einstellungen vergraben und einige Nutzer werden sogar per Benachrichtigung darüber informiert, nun eine Änderung vornehmen zu können.

Passend zu dieser Auswahl gibt es auch ein Support-Dokument, das bisher allerdings noch nicht verfügbar ist. Nutzer werden eine andere Suchmaschine als Google auswählen können, was dann Auswirkungen auf einige Bereiche des Launchers und auch die Suchleiste haben wird. Die Suchleiste bleibt zwar an alter Stelle erhalten, führt dann aber zur ausgewählten alternativen Suchmaschine – am Beispiel der Screenshots seht ihr die Auswahl von DuckDuckGo. Zusätzliche Features wie etwa die automatische Vervollständigung der Sucheingabe dürften dann wohl nicht mehr funktionieren.

Zur Wahl stehen bei dem einen Nutzer, der die Auswahl erstmals entdeckt hat, nur Google, DDG sowie Ecosia. Keine Spur von Bing. Aber das dürfte sich, so wie in anderen Bereichen, je nach Region unterscheiden. Das Ganze sieht ziemlich final aus und dürfte daher im Rahmen regulatorischer Anforderungen in der EU langsam für alle Nutzer ausgerollt werden.

[9to5Google]