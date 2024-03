Windows 11: Microsoft wirbt im Chrome-Browser für Bing und installiert die Bing-Extension (Video)

Es ist bekannt, dass Microsoft und Google unter anderem in den Bereichen Browser und Suchmaschine um die Vorherrschaft ringen, wobei vor allem in Redmond immer wieder mit fragwürdigen Mitteln agiert wird. Jetzt öffnet sich das nächste Kapitel, denn in diesen Tagen will Microsoft die Chrome-Nutzer mit mehreren Popups von der Nutzung der Suchmaschine Bing überzeugen – inklusive Installation der Bing-Erweiterung.



Microsoft ist mittlerweile dafür berüchtigt, an einigen Stellen des Windows-Betriebssystems Meldungen einzublenden, die die eigenen Produkte im Umfeld der Konkurrenz bewerben oder gar vor den aktuellen Apps warnen. Immer wieder stellt sich das nach offiziellen Angaben als Versehen heraus, doch in diesem Fall ist es anders. Denn Microsoft hat es offiziell bestätigt und die Meldungen somit mit voller Absicht platziert. Aber worum geht es eigentlich?

Wie ihr im obigen Video sehen könnt, taucht relativ aus dem Nicht bei der Chrome-Nutzung ein Popup auf. In diesem werden die Nutzer darüber informiert, dass sie mit nur einem Schritt die Suchmaschine Bing und das darin integrierte ChatGPT nutzen können. Wird die Meldung bestätigt, ändert sich die Standardsuchmaschine in Chrome auf Bing und es wird die Bing-Erweiterung installiert. Anschließend informiert der Chrome-Browser über den Suchmaschinen-Wechsel, der von Microsoft mit einem weiteren Popup (diesmal im Browser) beantwortet wird und die Nutzer vom Wechsel abhalten soll.

Das ist sicherlich nicht die feine englische Art und erneut bin ich der Meinung, dass sich Microsoft damit keine Freude macht. Die Handvoll Nutzer, die darauf „reinfällt“ und bei Bing bleibt, ist den Imageverlust sicherlich nicht wert. Immerhin: Die Meldung soll nur einmalig angezeigt werden.

» Windows-Browser: Microsoft manipuliert die Nutzer zur Nutzung von Edge – Mozilla erkennt Dark Patterns

» Android-Apps auf dem Desktop: Nach dem Microsoft-Ausstieg – hat Google jetzt gewonnen oder verloren?

[9to5Google]