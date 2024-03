Google Wallet & GMail: Flugtickets, Kinokarten und Co können jetzt automatisch aus E-Mails importiert werden

Im Google Wallet lassen sich sehr viele unterschiedliche Tickets, Karten und Pässe abgelegt werden, die sich auf unterschiedlichen Wegen in die App importieren lassen. Jetzt wird ein neues Feature eingeführt, das die per GMail empfangenen Tickets einiger Kinoketten sowie Flugtickets automatisch erkennen, importieren und anbieten kann.



Erst vor wenigen Tagen hat Google Wallet eine neue Möglichkeit zum Archivieren von Tickets und Pässen erhalten, mit denen sich die Flut von gespeicherten Inhalten in den Griff bekommen lässt. Jetzt wird ein neues Feature ausgerollt, das gewissermaßen in die andere Richtung funktioniert und dafür sorgt, dass auch neu empfangene Tickets und Pässe automatisch in Google Wallet zu finden sind.

Kinokarten und Bordkarten aus Gmail werden jetzt in Google Wallet angezeigt, wenn ein Nutzer ein Ticket kauft und eine Bestätigungs-E-Mail in seinem Gmail erhält. Diese Integration ist für einige globale Filmketten und Fluggesellschaften live und wir arbeiten daran, sie zu erweitern.

Das Ganze funktioniert nach Aktivierung über die Einstellungen vollautomatisch, wenn per GMail Tickets oder Pässe empfangen werden, die von den Algorithmen unterstützt werden. Enthalten sein muss ein QR-Code, der direkt in der E-Mail abgebildet ist. Ein Link zu einem QR-Code oder ein Code in einem angehangenen Dokument reicht dafür nicht aus. Welche Kinos und Fluggesellschaften derzeit unterstützt werden, ist nicht bekannt, aber man will es ohnehin mit neuen Partnern erweitern. Schaut also immer wieder mal vorbei, ob es bei euch funktioniert.

[Google Wallet]