Google Wallet: Mehr Ordnung in der digitalen Geldbörse – Pässe, Karten und Tickets lassen sich jetzt archivieren

Bei Google Wallet lassen sich zusätzlich zu den Zahlungsmitteln auch weitere Dinge aus der Geldbörse hinterlegen, wie etwa Kundenkarten, Tickets, Eintrittskarten oder sonstige Pässe. Diese stehen allesamt in der App zum Abruf bereit und damit es nicht zu unübersichtlich wird, können diese auch archiviert werden. Jetzt wird das Archivieren sowie das Zurückholen auch am Smartphone manuell ermöglicht.



Die in Google Wallet hinterlegten Pässe, Tickets und Eintrittskarten lassen sich seit kurzer Zeit in Wear OS nutzen und bieten dort die Möglichkeit, die Liste mit der Archivieren-Funktion zu filtern. Eine solche gibt es seit langer Zeit auch in der Smartwatch-Version, allerdings nur in automatisierter Form auf Basis der erkannten Gültigkeitsdauer. Das ist zwar praktisch, aber nicht immer korrekt.

Jetzt wird die Möglichkeit ausgerollt, die hinterlegten Karten manuell zu archivieren oder die bereits archivierten Einträge wieder in die Hauptansicht zurückzuholen. Das schafft die Möglichkeit für eine eigene Organisation, bei der auch vermeintlich ältere Karten oder Pässe abgerufen werden können oder sich umgekehrt noch gültige Karten archivieren lassen. Besonders praktisch ist das bei Inhalten, die aus GMail importiert wurden, denn diese lassen sich bekanntlich überhaupt nicht löschen, so lange die ursprüngliche E-Mail noch vorhanden ist.

Das neue Feature wird derzeit ausgerollt und dürfte mit der Archivieren-Funktion für die Wear OS-Einträge in Verbindung stehen.

[9to5Google]