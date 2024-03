Pixel-Smartphones: Satelliten-Kommunikation kommt – erste Nutzer sehen ‚Satellite SOS‘ (Screenshots)

Google hat schon vor längerer Zeit Satelliten-Kommunikation für Android in Aussicht gestellt und diese in kleinen ersten Schritten bereits freigeschaltet, auf den ganz großen Start warten wir aber noch. Dieser könnte bald bevorstehen, denn auf vielen Pixel-Smartphones taucht in diesen Tagen das Feature „Satellite SOS“ auf, das zwar noch funktionslos ist, aber im Notfall zum Lebensretter werden könnte.



Die Satelliten-Kommunikation mit dem Smartphone ist seit einiger Zeit ein großes Thema, derzeit aber nur den Notfallfunktionen vorbehalten – wenn es überhaupt vorhanden ist. Zwar hat der Android-Chefentwickler schon vor zwei Jahren von der Technologie geschwärmt und vermutlich sind im Android 14- und Android 15-Logo nicht umsonst Space-Anspielungen vorhanden. Daher ist es nicht ganz überraschend, dass sich jetzt eine Satelliten-SOS Funktion auf den Pixel-Smartphones zeigt.

Bei vielen Pixel-Nutzern ist in diesen Tagen der neue Eintrag „Satellite SOS“ in den Notfall-Einstellungen aufgetaucht. Dieser hat zwar keinerlei Funktion und führt auch nach einem Tap zu keinem Ziel, doch das ist nur durch die mutmaßlich versehentliche Freischaltung begründet. Über Umwege und interne Schalter konnten Bastler den Bereich dennoch öffnen und sehen, was sich dahinter verbirgt. Auf obigen Screenshots ist es abgebildet.

Ist die Funktion aktiviert, werden die Nutzer bei Aktivierung der Notfall-Plattform die Möglichkeit, sich sowohl per Text als auch telefonisch bei einer Einsatzzentrale zu melden – selbst wenn es weder ein Mobilfunknetz noch eine Datenverbindung gibt. Außerdem wird automatisch der Name und der Standort des Nutzers übermittelt. Es ist zu erwarten, dass Google dies in Kürze für viele Pixel-Nutzer freischaltet.

