Google One: Neues Referal-Programm kommt – bringt hohen Rabatt und Play Store-Guthaben (Testlauf)

Die Abo-Plattform Google One bietet allen Nutzern eine ganze Reihe von Vorteilen, die über die Erweiterung des Speicherplatzes hinausgehen – und in Kürze dürfte ein weiterer temporärer Vorteil dazukommen. Denn wie sich jetzt zeigt, wird derzeit ein Referal-Programm getestet, bei dem sowohl die geworbene Person als auch der Werber einen recht großen monetären Vorteil erhalten.



Mit Google One lässt sich der verfügbare Google-Speicherplatz in einem mehrstufigen System erweitern. Wir haben euch erst vor wenigen Wochen hier im Blog übersichtlich alle Google One-Vorteile und Kontingente aufgelistet, bei denen es sich natürlich hauptsächlich um den Speicherplatz dreht. Wer sich davon begeistert zeigt und gerne andere Nutzer überzeugen möchte, sollte damit vielleicht noch etwas warten – denn es kommt ein Referal-Programm.

Die Vorteile und Bedingungen

Bei ersten Nutzern zeigen sich nun Informationen zum Referal-Programm, das zumindest in der aktuellen Testphase wohl nur bis zum 1. August 2024 und auch nur für US-Nutzer angeboten wird. Und was habt ihr nun von diesem Programm? Für jede geworbene Person erhält der Werber 25 Dollar Play Store-Guthaben – also leider kein Bargeld. Ein großes Geschäft lässt sich daraus aber nicht machen, denn es ist auf fünf Personen limitiert, sodass ihr maximal 125 Dollar Play Store-Guthaben verdienen könnt. Natürlich besser als nichts, richtet sich daher aber eher an private Empfehlungen und nicht die üblichen Referal-Teilnehmer.

Der geworbene Nutzer erhält einen recht hohen monetären Vorteil: Wird man geworben, zahlt man für die ersten drei Monate nur 25 Prozent des Preises. Beim kleinen 100 GB-Abo ist das kaum der Rede wert, wer aber direkt klotzen und 2 TB oder mehr abschließen will, kann sich schon einige Dollar oder vielleicht Euro ersparen. Ob und wann das Programm offiziell im deutschsprachigen Raum startet, ist noch nicht bekannt.

