Pixel 9: Android 15 ist nicht fertig geworden – Google bringt die Smartphones mit Android 14 auf den Markt

Google wird mit den Pixel 9-Smartphones schon in wenigen Tagen die neuen Flaggschiff-Geräte vorstellen, auf denen natürlich die üblichen hohen Erwartungen lasten. Umso überraschender ist es, dass jetzt durch einen vertrauenswürdigen Leak bekannt geworden ist, dass die neuen Smartphones NICHT mit Android 15, sondern mit dem „alten“ Android 14 ausgeliefert werden sollen. Eine nicht ganz vorteilhafte Situation.



Wenn es bei den Pixel-Smartphones eine Konstante gibt, dann ist es die Tatsache, dass die Geräte stets mit dem neuesten Betriebssystem auf den Markt kommen – doch in diesem Jahr scheint Google das nicht halten zu können. Denn obwohl wir jeden Tag mit dem Start von Android 15 rechnen können, werden die Smartphones mit dem bis dato älteren Betriebssystem Android 14 ausgeliefert werden. Das bedeutet, dass eine der ersten Amtshandlungen der Neo-Nutzer sein wird, ein umfangreiches Betriebssystem-Update installieren zu müssen.

Zwar hat Android 15 den Beta-Kanal in diesem Jahr schneller durchlaufen als in den Jahren zuvor und wäre eigentlich früher als zuletzt fertiggestellt, aber auch die Pixel 9-Smartphones wurden um ganze zwei Monate vorgezogen. Offenbar zu weit, denn Android 15 war zum Produktionsstart der Pixel 9-Smartphones wohl noch nicht in dem Stadium, dass man es auf die Geräte hätte installieren können.

Natürlich hätte Google ab Werk eine stabile Beta installieren können, sodass das Update auf die finale Version schnell von der Hand geht, aber dieses Risiko wollte man dann wohl doch nicht eingehen. Und so kommt es zur unguten Situation, dass ausgerechnet die neuen Pixel-Flaggschiffe mit einer alten Android-Version auf den Markt kommen. Hoffentlich lässt sich das durch einen Tap auf den Update-Button einfach beheben, aber den Aufwand würden sich die Neo-Nutzer eines brandneuen Flaggschiffs sicherlich gern ersparen.

» Pixel-Smartphones: Google veröffentlicht neuen iPhone-Spot(t) – veralbert Apples KI-Schwächen (Video)

Letzte Aktualisierung am 31.07.2024 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung!

[Android Headlines]