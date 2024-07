Tradition der Schultüte: Ein sehr schönes Google-Doodle zum baldigen Schulbeginn und der Zuckertüte

Wir sind zwar mitten in den Sommerferien, aber dennoch erinnert Google heute mit einem sehr schönen Doodle an die Tradition der Schultüte, die den allermeisten Menschen sicherlich bekannt ist. In Deutschland kann man das sicherlich als echte Selbstverständlichkeit bezeichnen, denn es dürfte kaum einen jungen Menschen geben, der zum Start in das Schulleben keine Schultüte erhalten hat.



Das heutige Google-Doodle zum Thema Tradition der Schultüte zeigt wohl das Ideal, wie man sich eine Einschulung vorstellt: Die Kinde erhalten eine große Schultüte, freuen sich natürlich sowohl über die Geschenke als auch den ersten neuen Lebensabschnitt und es ist eine schöne Situation, an die sich Schüler und Eltern noch lange Zeit erinnern werden. Natürlich sind auf dem Doodle mehrere Kinder zu sehen, die gemeinsam eingeschult werden.

Im Doodle sind aber nicht nur die glücklichen Kinder zu sehen, sondern die Designer haben auch wieder den Google-Schriftzug versteckt, der in den allermeisten veränderten Logos zu finden ist: Das G wird heute zur Schleife der Schultüte, die beiden folgenden O sind auf der Tüte selbst abgedruckt und das glückliche Mädchen im Vordergrund wird zum kleinen g. Das l hat wie üblich einen besonderen Auftritt und wird gleich mehrfach abgebildet, während die Schleife einer Schultüte im Hintergrund das e formt.

Ein wirklich sehr schönes Doodle, das hoffentlich die Vorfreude bei vielen baldigen Schulstartern steigen lässt. Im Folgenden findet ihr noch die automatisch übersetzt Doodle-Beschreibung, die trotz der Anzeige des Doodles nur in Deutschland wie üblich in englischer Sprache gehalten wurde.









Googles Doodle-Beschreibung

Dieses Doodle feiert die Schultütentradition in Deutschland, bei der Kinder am ersten Tag in der ersten Klasse große Tüten mit Süßigkeiten und Schulsachen bekommen. Lächelnde Kinder in ganz Deutschland gehen mit ihren dekorierten Schultüten in der Hand ins Klassenzimmer und freuen sich darauf, das nächste Kapitel ihres Lebens zu beginnen. Die Ursprünge der Schultüte reichen bis ins frühe 19. Jahrhundert zurück und die ersten dokumentierten Berichte stammen aus Städten wie Sachsen, Thüringen und Jena. Es dauerte nicht lange, bis diese füllhornförmigen Geschenke im ganzen Land auftauchten! In Schultüten finden Kinder oft Geschenke wie ihre Lieblingssüßigkeiten, bunte Bunt- und Bleistifte, lustigen Schnickschnack und Spielzeug und vieles mehr. Eltern gestalten jede Schultüte unter Berücksichtigung der Interessen ihrer Kinder. Die Tüten sind nicht nur eine angenehme Überraschung für diese angehenden Schüler, sondern markieren auch den ersten Meilenstein im Leben – ein aufregendes Übergangsritual vom Kindergarten in die erste Klasse! Sorgen Sie dafür, dass die Einschulung unvergesslich wird!

