Google Maps Navigation: Nutzer können jetzt während der Fahrt Verkehrsstörungen melden (Video)

Die Kartenplattform Google Maps lebt nicht nur sehr stark von eingekauften und angezapften Datenquellen, sondern auch von den Rückmeldungen der Nutzer. Das gilt natürlich auch für die Verkehrsdaten, bei denen die Nutzer nicht mehr nur passiv durch ihren Standort beitragen, sondern durch ein ab sofort ausgerolltes Update auch aktiv Verkehrsmeldungen abgeben können.



Die Google Maps Navigation für Android erhält ein größeres Update, das ab sofort ausgerollt wird: Nutzer haben die Möglichkeit, direkt am Smartphone oder in der Android Auto-Oberfläche eine Verkehrsstörung zu melden oder einen Hinweis abzugeben. Dafür gibt es einen neuen Button, der während der Navigation in der Oberfläche eingeblendet wird. Anschließend öffnet sich ein Overlay, in dem aus einer Reihe von Störungskategorien ausgewählt werden kann. Im folgenden Video ist die einfache Umsetzung zu sehen.

Es muss lediglich die Art der Störung ausgewählt werden und schon wird es an die Google Maps-Server zur Auswertung gesendet. Weitere Details sind nicht notwendig und die Meldung bezieht sich direkt auf den aktuellen Standort. Natürlich wären weitere Details hilfreich, aber man kann es den Nutzern natürlich nicht zumuten, während einer aktiven Navigation auf dem Display herumzutippen oder Meldungen abzugeben.

Die neue Funktion wird ab sofort global für alle Google Maps-Nutzer ausgerollt. Das gilt sowohl für die Smartphone-App als auch für die Android Auto-Variante sowie die Kartenplattform auf Basis von Google Built-in (Android Automotive).

