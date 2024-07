Android 15: Google veröffentlicht eine neue Beta für die Pixel-Smartphones – Android 15 Beta 4.1 rollt aus

Google hat vor wenigen Minuten eine zweite und vermutlich letzte vierte Android 15 Beta veröffentlicht und macht damit wieder einen großen Schritt in Richtung der stabilen Version. Damit erhält nun auch die vierte Beta noch einen kleinen Release, der ab sofort für alle Pixel-Smartphones ausgerollt wird, die sich im Beta-Kanal befinden. In dieser Version wird noch ein wichtiger Bug behoben.



Die zweite vierte Android 15 Beta ist da! Nach mehr als zehn Vorabversionen im Beta-Kanal hat man jetzt den möglicherweise letzten Release vor dem finalen Rollout veröffentlicht. Dieser bringt lediglich einen Bugfix mit, der nicht mehr länger warten konnte – was erneut dafür spricht, dass der finale Release kurz bevorsteht. Wir haben euch bereits darüber informiert, dass Google Android 15 in wenigen Tagen veröffentlichen wird.

Es wurden verschiedene Probleme behoben, die manchmal dazu führten, dass das Audiosignal des Geräts beim Tätigen oder Empfangen von Anrufen abstürzte. (Problem Nr. 354086106, Problem Nr. 354582492, Problem Nr. 354788692, Problem Nr. 355129314, Problem Nr. 355024157)

Ein weiterer Release ist nicht zu erwarten, da diese Version tatsächlich nur ein Problem behebt und sonst keine Änderungen oder weiteren kleineren Probleme angeht. Das Update wird ab sofort per OTA verteilt, für alle Nutzer die sich im Beta-Kanal befinden. Wie ihr an diesem teilnehmen könnt und welche Neuerungen es beim kommenden Betriebssystem bisher gibt, könnt ihr in den folgenden Artikeln nachlesen.

» Android 15: So könnt ihr die Beta auf eurem Pixel-Smartphone installieren + kurze FAQ zur neuen Version

[Android Developers Blog]

